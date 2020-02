Sie hat ein Alleinstellungsmerkmal im Essener Nordviertel: Die Heinrich-Heine-Buchhandlung ist seit 1978 am Viehofer Platz, in unmittelbarer Nähe zur Universität beheimatet. Von ehemaligen Soziologie-Studenten gegründet, hat sie sich im Laufe der vier Jahrzehnte als kulturelles Kleinod etabliert, in dem es alles außer literarischer Massenware gibt.

Wer gerne liest, für den sind Buchhandlungen der beste Ort, um sich aus der realen Welt in die literarische zu katapultieren. Und wer auch noch ohne Zeitdruck ist, der kann ganze Nachmittage zwischen Belletristik und Sachbüchern verbringen. So auch in der Heinrich-Heine-Buchhandlung: Dort warten nicht nur Regale voller Lesestoff, sondern auch Buchhändler, die ihr Fach verstehen.

Buchhandlung ist eine literarische Instanz in der Stadt

Wie zum Beispiel Kilian Fried. Der 34-Jährige hat hier seine Ausbildung gemacht und ist geblieben. Oder Angela Sichelschmidt, die als Quereinsteigerin quasi mit der Heinrich-Heine-Buchhandlung „verheiratet“ ist, „ich wohne direkt obendrüber“, sagt sie und lacht.

Die Lage am Viehofer Platz in unmittelbarer Nähe zur Uni sei für die Heinrich-Heine-Buchhandlung immer ein Pfund, sagt Geschäftsführein Gisela Möller. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Geleitet wird der Buchladen von Gisela Möller. Die 68-Jährige ist die Lebensgefährtin des 2018 plötzlich verstorbenen Mitbegründers Friedhelm Eggers, sie hat mit ihm zusammen die Heinrich-Heine-Buchhandlung zu einer Instanz gemacht: zu dem wichtigsten Buchhandel für die Universität Essen und zu einer Hochburg für politische Literatur. Denn wer sich zu gesellschaftlich relevanten Themen informieren möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

Eine intensive Zusammenarbeit mit der Universität

„Bei uns findet man weder Bestsellertische, noch Freizeitliteratur oder Lebensratgeber“, sagt Gisela Möller, „unser Sortiment unterscheidet sich komplett von dem der Buchkaufhäuser. Das ist unser Pfund.“ Nur so könne man mit den Ketten konkurrieren. Dazu gehört auch, dass der Buchhandel mit eher kleineren Verlagen zusammenarbeitet, die bei den großen Ketten nicht geführt werden. „Das hat sich bislang bewährt, so haben wir all die Jahre überlebt.“

Bewährt hat sich auch die intensive Zusammenarbeit mit der Universität: „Wir betreiben an der Uni aktiv Werbung für uns, sind dort sichtbar für die Studenten und arbeiten vor jedem neuen Semester die Vorlesungsverzeichnisse durch, um pünktlich die Fachbücher stapelweise bereit zu halten“, sagt Kilian Fried. Außerdem pflege man den Kontakt zu den Fachschaften und den Dozenten, „zum Beispiel treffen sich bei uns regelmäßig junge Germanisten zu Lesekreisen“. Damit könne man der starken Online-Konkurrenz gut trotzen.

Der Fortbestand der Buchhandlung ist gesichert

„Und seitdem die neue Mitte gebaut wurde und die Uni sich zur Innenstadt hin geöffnet hat, kommen auch viel mehr Laufkunden zu uns, die inzwischen Stammkunden sind“, ergänzt Gisela Möller. So auch die Familien mit Migrationshintergrund aus dem Nordviertel; für sie gibt es in der Heinrich-Heine-Buchhandlung nicht nur englische Literatur, sondern auch zweisprachige Kinderbücher zum kleinen Preis.

Die Lage am Viehofer Platz hat Gisela Möller noch nie als negativ empfunden. Im Gegenteil: „Das ist eine super Lage mitten in einem urbanen Viertel, hier passiert viel.“ Man habe gute Kontakte zu den Nachbarn, zum Falafel-Händler nebenan oder dem Asia-Supermarkt.

Essen Büchergilde gehört zur Heinrich-Heine-Buchhandlung In der Heinrich-Heine-Buchhandlung gibt es auch ein gut sortiertes Antiquariat und ein ganzes Regal voller Ruhrgebietsliteratur. Wer Shirts, Pullis oder Tassen mit dem Emblem der Uni Duisburg-Essen haben möchte, wird ebenfalls am Viehofer Platz fündig. Auch die Büchergilde gehört zur Buchhandlung – sie ist eine etablierte Buchgemeinschaft, die bereits seit 1924 existiert. Immer wieder gibt es kleine Leseveranstaltungen in der Buchhandlung: wann die nächste stattfindet, kann man unter https://heine-buch.buchkatalog.de/ erfahren.

Wie lange sie noch Tag für Tag an den Viehofer Platz kommt, weiß Gisela Möller nicht. Doch für den Fortbestand ihrer Buchhandlung hat sie bereits vorgesorgt: Kilian Fried ist die Zukunft, wird die Heinrich-Heine-Buchhandlung in den nächsten Jahren übernehmen. „Dazu gehört eine Menge Herzblut und viel Liebe zum Buch, aber ich freue mich darauf“, sagt er.