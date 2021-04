„Heimliche Liebe“ plant Comedy-Reihe als Künstlersoforthilfe

Essen. Von Ausbilder Schmidt bis Markus Krebs: „Heimliche Liebe“-Gastronom macht Biergarten zur Bühne – um damit Künstlern in der Coronakrise zu helfen.

Eine Dauerkarte Humor bitte. In der „Heimlichen Liebe“ soll die Reihe „Lachender Biergarten“ in diesem Sommer zugunsten notleidender Solokünstler ausgerichtet werden. Dafür wird sogar eine Saisonkarte aufgelegt. „Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen sofort 1:1 an den Künstler!“, verspricht Stefan Romberg, Geschäftsführer der beliebten Ausflugsgastronomie im Essener Süden.

Der umtriebige Gastronom hat seinen Betrieb während der Corona-Krise schon einmal umfunktioniert. Zuletzt war das Restaurant ein riesiges Spieleparadies für die ganze Familie. Im Sommer soll das Programm nun endlich draußen weitergehen, im Biergarten und unter Einhaltung der aktuellen Covid-19-Regeln. Bei Regen soll im Zelt gespielt werden, die Seitenwände sollen dann zwecks Durchlüftung größtenteils geöffnet bleiben.

Ausbilder Schmidt und Markus Krebs sind angekündigt

„Wir wissen aktuell natürlich nicht wie sich die Lage entwickelt und ob die Veranstaltungen alle stattfinden können wie geplant“, sagt Romberg. Ticketinhabern werde das Geld bei ausgefallenen Veranstaltungen zurückerstattet. Man setze im Falle eines Ausfalls aber auch darauf, dass sich Zuschauer solidarisch zeigen, auf die Erstattung verzichten und auch so den Künstlern in der Corona-Krise helfen würden.

„Lachender Biergarten Soforthilfe“ nennt Romberg schließlich den Veranstaltungsreigen, der am 9. Juni mit Ruhrpott-Comedian Heinz Gröning starten soll. Als weitere Gäste im „Lachenden Biergarten“ sind unter anderem Ausbilder Schmidt (14. Juli), Serhat Dogan (21. Juli), Ingo Oschmann (28. Juli) und Markus Krebs (22. August) angekündet.

Tickets für Markus Krebs gibt es übrigens nicht im Einzelverkauf sondern nur mit der Saisonkarte. Die kostet 149 Euro und ist auch übertragbar, erklärt Romberg. Der Vorverkauf startet ab sofort. Einzeltickets sind ab 17 Euro erhältlich.

Mehr Infos: www.heimliche-liebe.de/Tel. 435200