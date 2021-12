Heimat-Preis Essen: Erster Platz für digitalen Denkmalpfad

Essen-Rellinghausen/Borbeck/Kupferdreh. Die Stadt Essen würdigt Engagement in Rellinghausen-Stadtwald, Borbeck und Kupferdreh. Diese Projekte hält die Jury für besonders gelungen.

Die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald hat den ersten Platz beim Heimat-Preis-Wettbewerb der Stadt Essen belegt. Diese will mit dem Preis ehrenamtliches Engagement würdigen. Für ihren digitalisierten Kinderpfad durch Rellinghausen und Stadtwald kann sich die Bürgerschaft über ein Preisgeld in Höhe von 7000 Euro freuen. Diese Projekte wurden außerdem ausgezeichnet.

Bereits seit 2005 wurden an verschiedenen Sehenswürdigkeiten in den beiden Stadtteilen Denkmaltafeln aufgestellt, die im Rahmen des Projektes „Kinderpfad durch Rellinghausen und Stadtwald“ jetzt familiengerecht in interaktiver und digitaler Form aufgearbeitet werden. Dabei wurden die Kitas in den Stadtteilen miteinbezogen und Projekte in Zusammenhang mit der Geschichte von Rellinghausen und Stadtwald initiiert.

Die Bürgerschaftsmitglieder Paul Weber und Sven Milpauer erweckten in diesem Jahr die beiden Maskottchen Relli (Hase) und Waldi (Hund) zum Leben und sorgten dafür, dass der Pfad in die Bildungs-App Biparcours des Landes integriert wurde. „Wir wollen die Denkmäler in Rellinghausen und Stadtwald nicht nur klassisch mit den Denkmaltafeln, sondern auch in moderner, digitaler Form erfahrbar machen und damit besonders Kinder ansprechen“, erklärt Michael Delfs, Vorsitzender der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald. Ein knappes Dutzend der rund 30 Tafeln sei bereits in digitalisierter Form fertig.

Das Preisgeld werde in die Weiterführung des Projekts gesteckt. Ein Pixibuch mit den Maskottchen soll im Januar erscheinen. Zudem habe man einen Spendenaufruf für digitale Monitore gestartet. Die Bürgerschaft plant laut Michael Delfs Mitte des kommenden Jahres einen Nachhaltigkeitsmarkt. „Wir wollen einerseits an die von Zechen und Kohleabbau geprägte Vergangenheit erinnern, andererseits aber auch darstellen, wie man das Leben in unseren Stadtteilen nachhaltiger gestalten kann.“

Stadt würdigt Engagement in verschiedenen Bereichen Der Heimat-Preis wird für besonderes Engagement zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Menschen in Essen verliehen. Dazu zählt insbesondere ein nachahmenswertes Engagement im ökologischen, sozialen, interkulturellen, geschichtlichen oder sportlichen Bereich wie auch Beiträge zur außerschulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen und Informationen über die Stadtgeschichte und das kulturelle Erbe Essens.

Auf der Website der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald unter www.bueresta.de gibt es weitere Informationen sowie bereits zahlreiche interaktive Inhalte zu den Sehenswürdigkeiten in Rellinghausen und Stadtwald.

Den zweiten Platz beim Heimat-Preis belegt das Borbecker Online-Portal www.borbeck.de, das mit regelmäßigen Nachrichten über den Stadtteil informiert. Seit dem Start im Februar 2019 sind so mittlerweile über 2000 Beträge mit lokalem Bezug auf der Seite veröffentlich worden. Das Podium des diesjährigen Heimat-Preises komplettiert das Projekt „Urban-Art“ der Bürgerschaft Kupferdreh, welches durch illegale Graffiti verschmutzte Wände und Stromkästen im Bereich des neuen ZOB in Kupferdreh durch legale und kunstvolle Graffiti aufwertet.

Kunstvolle Graffiti am Busbahnhof in Essen-Kupferdreh sollen vor illegalen Schmierereien schützen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten für ihr Engagement 5000 Euro beziehungsweise 3000 Euro. Oberbürgermeister Thomas Kufen gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern und betonte die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement: „Heimat bedeutet viel Gutes, wie beispielsweise Vertrautheit, Identität und Freundschaft. Heimat benötigt aber auch engagierte Menschen, die sich einsetzen, ihre Heimat gestalten, sie weiterentwickeln oder andere für sie begeistern.“ Mit dem Heimat-Preis der Stadt solle dieser Einsatz gewürdigt werden.

Bewertet wurden die Beiträge aus den Bereichen Heimatkunde, Schülerhilfe, ehrenamtliche Stadtteilgestaltung, Mundart und sportliche Betätigung für Kinder und Jugendhilfe von einer Jury. Diese setzte sich aus Janina Krüger, Geschäftsführerin der Ehrenamt-Agentur Essen, Peter-Arndt Wülfing, Vorsitzender des Stadtverbandes der Bürger- und Verkehrsvereine, Thorsten Flügel, Geschäftsführer Essener Sportbund, und Achim G. Reisdorf, Kurator der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stiftung Ruhr-Museum, zusammen.

