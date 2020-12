Heiligabend fällt nicht aus: Online-Aktionen der Kirche

Die Kirchengemeinden in Essen bieten zu Heiligabend zahlreiche Online-Aktionen an. Im Bild sieht man die Marktkirche in Essen.

Essen. Eine Fülle von Online-Angeboten halten die Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Essen zum Heiligen Abend parat: Hier eine Übersicht für Schnellentschlossene:

Angebote der Evangelischen Gemeinden in Essen:

„Heiligabend fällt nicht aus – wir feiern unsere Gottesdienste auf Zoom, YouTube oder per Telefon und viele offene Kirchen laden Sie zu einem Krippenbesuch oder einer weihnachtlichen Fürbitte ein“, erklären die Essener Kirchengemeinden. An vielen Kirchen und Gemeindehäusern finden die Gläubigen am 24. Dezember Anregungen für eine Weihnachtsfeier daheim. Viele weitere Aktivitäten werden derzeit noch geplant und ggf. auf den Homepages der Kirchengemeinden angekündigt. Eine Übersicht mit Online- oder Telefon-Gottesdiensten, die ständig aktualisiert wird, hat der Kirchenkreis Essen auf seiner Sonderseite weihnachtsgottesdienste-essen.de veröffentlicht. Telefonische Auskünfte zu allen Angeboten sind auch noch an Heiligabend von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 0201 2205-221 erhältlich.

Kirchenkreis Essen. In einem YouTube-Video lesen Pfarrerinnen und Pfarrer aus Essen die Weihnachtsgeschichte: Nach einer musikalischen Eröffnung und der Begrüßung durch Skriba Silke Althaus sprechen die Pfarrerinnen Michaela Langenheim (Kirchenkreis), Monika Elsner (Kray) und Sabine Grüneklee-Herrmann (Rüttenscheid), Pfarrerin z.A. Rebecca Lackmann (Rüttenscheid), Gemeindepädagogin Kirsten Graubner (raumschiff.ruhr), Pfarrer z.A. Jan Vicari (Kray) und die Pfarrer Lars Linder (Kettwig), Uwe Matysik (Krankenhausseelsorge), Jens Schwabe-Baumeister (Krankenhausseelsorge) und Steffen Hunder (Altstadt) die Verse der biblischen Geschichte nach Lukas 2,1-20. Nach einem Gebet von Assessor Heiner Mausehund spricht Superintendentin Marion Greve den Segen. Der knapp neunminütige Clip, den es in einer weiteren Fassung auch in einer Übersetzung in die Gebärdensprache gibt, ist ab sofort im YouTube-Kanal „Evangelisch in Essen“ abrufbar und steht am 24. Dezember auch auf der Homepage kirche-essen.de des Kirchenkreises zum Anschauen bereit.

Altenessen-Karnap. An Heiligabend, 24. Dezember, veröffentlicht die Evangelische Kirchengemeinde Altenessen-Karnap auf ihrer Homepage einen Video-Gottesdienst mit Krippenspiel aus der Alten Kirche und einen virtuellen Krippenweg-Gottesdienst aus dem Paul-Humburg-Gemeindehaus. Am Ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, lädt die Gemeinde um 11 Uhr zu einem Telefon-Gottesdienst ein. Auch den Gottesdienst zum Jahresabschluss am Silvestertag, 31. Dezember, feiert die Gemeinde um 17 Uhr per Telefon; der Gottesdienst am Neujahrstag kommt um 11 Uhr per Zoom aus dem Paul-Humburg-Gemeindehaus. Die Einwahldaten stehen auf der Homepage kirche-im-essener-norden.de. Alle Links sowie die Einwahldaten für die Telefon- und den Zoom-Gottesdienst stehen auf der Internetseite kirche-im-essener-norden.de.

Altstadt. Wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr, läutet die Evangelische Kirchengemeinde Altstadt die Glocken der Auferstehungskirche und der Kreuzeskirche an jedem Abend um 19 Uhr. „Wenn Sie mögen, entzünden Sie in diesem Moment ein Licht als Zeichen der Hoffnung und Solidarität und beten ein Vaterunser. An Heiligabend, 24. Dezember, zeigt die Gemeinde auf ihrer Homepage essen-altstadt.de Gottesdienste für Kinder und Erwachsene aus ihren beiden Kirchen.

Bergerhausen. Unter dem Motto „Weihnachtliche Sternstunden“ hat die Evangelische Kirchengemeinde Bergerhausen für den Heiligabend und die beiden Weihnachtstage ein vielfältiges Angebot entwickelt, das über die Homepage gemeinde-bergerhausen.de auf einer Sonderseite erreichbar ist. Zu den Aktivitäten gehören Online-Weihnachtsandachten und weihnachtliche Geschichte, außerdem finden Gläubige hier Verweise auf eine Weihnachtsliturgie und Links zu bundesweit übertragenen Gottesdiensten und auch zum ökumenischen Radio-Gottesdienst aus Essen. Außerdem hat die Gemeinde einen Weihnachtsspaziergang rund um die Johanneskirche an der Weberstraße vorbereitet, der selbstständig und unter Einhaltung aller Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen am 24. Dezember zwischen 10 und 17 Uhr absolviert werden kann: „Sie selber bestimmen, wann es losgeht und folgen einfach den Bildern und der Geschichte“, heißt es dazu. Startpunkt ist der Parkplatz der Johanneskirche in der Elbestraße; Ziel ist der Eingang des Evangelischen Kindergartens an der Weserstraße 36. Der Spaziergang dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Borbeck-Vogelheim. Rund um die ursprünglich geplanten Gottesdienstzeiten öffnen die Gottesdienststätten der Evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim ihre Türen und ein Ansprechpartner als „Gesicht der Gemeinde“ ist vor Ort. An Heiligabend, 24. Dezember ist die Dreifaltigkeitskirche, Stolbergstraße 54/Ecke Leimgardtsfeld, von 16 bis 18 Uhr, das Markushaus, Forstraße 17, von 15 bis 17 Uhr und von 22.30 bis 23.30 Uhr und die Matthäuskirche, Bocholder Straße 39, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vor der Matthäuskirche ist das Friedenslicht von Bethlehem erhältlich; die Krippe in der Kirche kann besucht werden und die Gemeinde hält eine Grußpostkarte bereit. Auch zu den weiteren geplanten Gottesdiensten sind die Kirchen der Gemeinde geöffnet. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, öffnet die Matthäuskirche von 10 bis 11 Uhr; am 2. Weihnachtstag lädt die Dreifaltigkeitskirche ebenfalls von 10 bis 11 Uhr zu einem Besuch ein und am Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember, hat das Markushaus von 11 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen, Anregungen und Impulse zu den Themen Heiligabend und Weihnachten stehen ggf. auf der Homepage borbeck-vogelheim.de.

Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen. An Heiligabend, 24. Dezember, öffnen die Melanchthonkirche am Holsterhauser Platz/Melanchthonstraße 3 und die Erlöserkirche, Friedrichstraße 17/Bismarckstraße, ihre Türen zum stillen Gebet, zur Meditation und Fürbitte; die Öffnungszeiten werden derzeit noch geplant und auf der Homepage erloeser-holsterhausen.de veröffentlicht. Vom 1. Weihnachtstag bis zum Neujahrstag feiert die Gemeinde zwei Zoom-Gottesdienste (25. Dezember, 11 Uhr, 31. Dezember, 18 Uhr) und drei Telefon-Gottesdienste (26. Dezember, 27. Dezember und 1. Januar, jeweils um 11 Uhr. Die Einwahldaten und der Link für den Zoom-Gottesdienst stehen auf der genannten Homepage der Gemeinde.

Freisenbruch-Horst-Eiberg. Auf der Homepage f-h-e.de finden die Gemeindeglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Freisenbruch-Horst-Eiberg an Heiligabend, 24. Dezember, zwei digitale Gottesdienste, die im Heliand-Zentrum und in der Zionskirche aufgezeichnet wurden. Zu den eigentlich geplanten Gottesdienstzeiten läuten die Glocken der beiden Kirchen. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, öffnet die Zionskirche, Dahlhauser Straße 161, von 18 bis 20 Uhr ihre Türen für stille Fürbitten und Gebete; am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, stehen zur selben Zeit die Türen des Heliand-Zentrums, Bochumer Landstraße 250, offen.

Freisenbruch-Horst-Eiberg. Solange der Lockdown dauert, läuten die Glocken der Zionskirche, Bochumer Landstraße, zu den üblichen sonntäglichen Gottesdienstzeiten; während des Läutens werden in der – für die Öffentlichkeit geschlossenen – Kirche die jeweils bis dahin gesammelten Fürbitten verlesen. Auch der während des erstens Lockdowns im Frühjahr eingeführte Brauch, die Gebete in einem großen Buch aufzubewahren, das auf dem Altar liegt, wird nun mindestens bis zum 10. Januar fortgesetzt. Kerzen, die an die Verstorbenen erinnern, stehen im Foyer und sind von außen her sichtbar.

Heisingen. Ihren Familiengottesdienst um 15.30 Uhr und die Christvesper um 18 Uhr veröffentlicht die Evangelische Kirchengemeinde Heisingen an Heiligabend, 24. Dezember, auf YouTube; ebenso auch den Gottesdienst zum Altjahrsabend, 31. Dezember, um 18 Uhr. Links zu diesen Gottesdiensten stehen auf der Homepage paulus-kirche.de. An den beiden Weihnachtstagen und am Sonntag nach Weihnachten, vom, 25. bis 27. Dezember, öffnet die Pauluskirche, Stemmering, ihre Türen von 11 bis 14 Uhr zur stillen Einkehr und zum Gebet; in dieser Zeit ist in der Kirche auch das „Friedenslicht von Bethlehem“ erhältlich.

Rüttenscheid/Gehörlosengemeinde Essen. Ihren traditionellen ökumenischen Familiengottesdienst haben die Evangelischen Gehörlosengemeinden im westlichen Ruhrgebiet und die Katholische Gehörlosenseelsorge im Bistum Essen in der Rüttenscheider Reformationskirche aufgezeichnet; er ist ab sofort im YouTube-Kanal „Evangelische in Essen“ abrufbar.

Überruhr. Neben einem Online-Gottesdienst auf der Seite kirche.ruhr hält die Evangelische Kirchengemeinde Überruhr für ihre Mitglieder auch „Weihnachten in der Tüte“ bereit – die Papiertasche voller Anregungen für eine schöne und gemütliche Weihnachtsfeier daheim ist im Stephanus-Gemeindehaus, Langenberger Straße 434a, und bei Pfarrer Markus Pein erhältlich. Außerdem ist geplant, die Stephanuskirche an Heiligabend, 24. Dezember, von 13 bis 17 Uhr und am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, von 10 bis 12 Uhr für die persönliche Andacht und stille Fürbitten zu öffnen. Die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich in der Kirche aufhalten dürfen, ist auf maximal zehn Personen begrenzt; vor Ort sorgen Haupt- und Ehrenamtliche der Gemeinde für die Einhaltung von Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen.

Online-Angebote der Katholischen Gemeinden in Essen zu Heiligabend:

Kettwig

Jugendhaus St. Altfrid

Heiligabend: 18 Uhr – Zoom-Gottesdienst

https://altfrid.de/gottesdienste/

Frohnhausen

Jesuiten

Heiligabend: 22.00 Uhr Zoom-Christmette zur Heiligen Nacht

1. Weihnachtsfeiertag: 11.00 Uhr Zoom-Messe

lutz.mueller@jesuiten.org

Frohnhausen / Margarethenhöhe

Pfarrei St. Antonius

Heiligabend: 13.30 Uhr – Livestream aus Heilige Familie

http://kirchenbesuch-heifa.de/heifa-online/

Borbeck

Pfarrei St. Dionysius:

Heiligabend: ab 10:00 Uhr - Krippenspiel der Erstkommunionkinder der Pfarrei

Heiligabend: 18:00 Uhr - Live-Stream der Christmette aus St. Johannes Bosco

1. Weihnachtsfeiertag: 10:00 Uhr - Live-Stream der Hl. Messe aus St. Johannes Bosco

2. Weihnachtsfeiertag: 10:00 Uhr - Live-Stream der Hl. Messe aus St. Johannes Bosco

https://www.youtube.com/channel/UCPHdGYfcPaUEktNuB8pVFZw

Stoppenberg (und Umgebung)

Pfarrei St. Nikolaus

Heiligabend: 16:00 Uhr St. - Kinderweihnacht in St. Joseph

https://www.st-jupp.de/2020/12/20/live-stream-unserer-gottesdienste/

Heiligabend: 18:00 Uhr - Christmette in Hl. Schutzengel

https://youtu.be/kf7GaUoAZq8

Heiligabend: 20:30 Uhr Christmette in St. Joseph

https://www.st-jupp.de/2020/12/20/live-stream-unserer-gottesdienste/

Stadtmitte

Pfarrei St. Gertrud

Video-Impulse aus der Pfarrkirche

https://www.youtube.com/channel/UCJtxKIibUzemtUc5765xw6g

Überruhr / Ruhrhalbinsel (und Umgebung)

Pfarrei St. Josef

Heiligabend: 19 Uhr – Livestream der Christmette aus St. Suitbert

https://www.youtube.com/watch?v=_u9SPyXMu5Q&feature=youtu.be

1. Weihnachtsfeiertag: 11.30 Uhr – Livestream aus St. Suitbert

https://www.youtube.com/watch?v=wavwIwfJBYc&feature=youtu.be

2. Weihnachtsfeiertag: 11.30 Uhr – Livestreams aus St. Suitbert

https://www.youtube.com/watch?v=hOik7nLvY9g&feature=youtu.be

Rellinghausen (und Umgebung)

Pfarrei St. Lambertus

Heiligabend: Weihnachtliches Impulsvideo

https://pfarrei-lambertus.de/kirche-digital-2.html

Steele (und Umgebung)

Pfarrei St. Laurentius

Heiligabend: 18:00 Uhr – Livestream aus St. Joseph

Heiligabend: 21:30 Uhr – Livestream aus St. Laurentius

https://www.youtube.com/channel/UCJ2nDVs8jhh2_rrCz3yC-Dw