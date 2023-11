Heilende Klänge und Worte: Besonderer Abend im Essener Dom

Essen. Zu einem musikalischen Abendgottesdienst laden beide christliche Kirchen in den Essener Dom. Es geht um Trauer und Verlust.

Trost bieten die beiden christlichen Kirchen in Essen mit einer gemeinsamen Feier, zu der all jene Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, die zurzeit trauern oder sich auf andere Art seelsorgerischen Zuspruch wünschen. „Raum für Risse – Wege der Hoffnung“ heißt die seelsorgerische Veranstaltung am Freitag, 17. November, 19 Uhr, im Dom an der Kettwiger Straße.

„Themen sind die gemeinsame Trauer durch Verlusterfahrungen, die Suche nach Trost inmitten der Krisen und Kriege dieser Welt und die Stärkung für einen neuen Aufbruch“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bistum und Evangelischer Kirche.

Entscheidende Bedeutung hat die musikalische Gestaltung des Abends. Es spielt das Duo „Jelena Herder“, bestehend aus einem Pädagogen und einer Theologin, die Percussion und Piano spielen, singen und Texte lesen. „Gemeinsam begeben sie sich auf eine Suche nach Ausdrucksformen für die schweren Erfahrungen, in einer Sprache, die zum Herzen passt“, heißt es in der Ankündigung. „Mit Musik und Poesie schaffen sie einen Raum für Trauern und Vermissen, für Haltlosigkeit und Zerbrechlichkeit, für die Geschichten unseres Lebens, die wir selbst gern anders geschrieben hätten – die jetzt aber sind, wie sie sind und die zu uns gehören.“

Der musikalische Abendgottesdienst im Essener Dom will leidvollen Erfahrungen einen Raum geben und ihnen mit der Kraft der Hoffnung begegnen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen