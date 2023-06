Schwerer Unfall an der Kreuzung Martinstraße/Rüttenscheider Straße in der Nacht zu Samstag. Fußgänger waren glücklicherweise nicht beteiligt.

Drei Menschen verletzt Heftiger Unfall in Essen-Rüttenscheid - Auto landet auf Dach

Essen. Schwerer Unfall beim Abbiegen in der Nacht zu Samstag in Essen-Rüttenscheid. Alle drei Insassen der beteiligten Autos werden verletzt.

Schwerer Unfall in Essen-Rüttenscheid in der Nacht zu Samstag: Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt nachdem zwei Pkw an der Kreuzung Martinstraße/Rüttenscheider Straße aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen waren. Eines der beteiligten Autos lag auf dem Dach.

Die drei am Unfall beteiligten Personen hatten ihre Autos bereits vor Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst verlassen können. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger in diesem Bereich, obwohl die Rüttenscheider Straße zu dieser Uhrzeit noch gut besucht war.

Abbiegeunfall in Rüttenscheid: Alle drei Pkw-Insassen werden verletzt

Die 30 Jahre alte Fahrerin des auf dem Dach liegenden blauen Mazda wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus begleitet. Ihr Beifahrer (32) und der dritte Unfallbeteiligte, der 42-jährige Fahrer des beteiligten Autos, wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, sie wurden aber nur leicht verletzt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen sowie einem Notarzt für rund eine Stunde im Einsatz. Vermutlich ist die Kollision beim Abbiegen passiert, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die genaue Unfallursache ist aber noch unklar. (red)

