Heftiger Streit: Essener Polizei rückt mit Spezialeinheit an

Die Essener Polizei rückte am Sonntagvormittag (9. Juli) zu einer Auseinandersetzung in Gerschede aus. Ein Mann und eine Frau wurden verletzt.

Essen. Bei einem Streit in einer Essener Wohnung wurden zwei Personen verletzt. Eine Mordkommission soll jetzt ermitteln, was sich dort zugetragen hat.

Bei heftigen Streitigkeiten in einer Wohnung in Gerschede sind am Sonntag (9. Juli) eine Frau und ein Mann verletzt worden. Vormittags gegen 11.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Gerscheder Weiden. Am Einsatzort fanden sie die verletzte Frau vor. Sie wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aktuell noch versorgt wird.

Ein an der Auseinandersetzung beteiligter Mann befand sich noch in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses und reagierte nicht auf die Polizei. Da laut der Behörde mit einer Bewaffnung des Mannes gerechnet werden musste, wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die den Mann verletzt in der Wohnung antrafen und festnehmen konnten. Auch er wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

In einer Wohnung in Essen-Gerschede gab es einen heftigen Streit. Die Polizei forderte Spezialeinsatzkräfte an. Foto: JUSTIN BROSCH

Polizei Essen: Nachforschungen dauern bis in die Nacht

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht jetzt herauszufinden, was sich in der Wohnung zugetragen hat. Die Nachforschungen werden nach Angaben der Polizei noch bis in die Nacht andauern. Erst am morgigen Montag (10. Juli) sei damit zu rechnen, dass die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Essen weitere Informationen zum Sachverhalt veröffentlichen könne.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen