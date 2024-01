Heftiger Kellerbrand - Feuerwehr rettet 16 Menschen aus Haus

Essen In Essen-Frohnhausen brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Fünf Personen mussten per Drehleiter gerettet werden.

16 Menschen wurden bei einem ausgedehnten Kellerbrand am frühen Silvesterabend in Essen-Frohnhausen verletzt. Die Feuerwehr wurde laut Einsatzbericht gegen 19.45 Uhr alarmiert. In der Osnabrückerstraße trafen die die Einsatzkräfte auf eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses. Mehrere Anwohnende riefen an den Fenstern der oberen Stockwerke um Hilfe, da der Treppenraum stark verraucht war und sie das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen konnten. Mit zwei Drehleitern begannen die Feuerwehrleute mit der Rettung der Eingeschlossenen. Fünf Menschen wurden auf diesem Wege gerettet.

Parallel wurde der Treppenraum mit zwei Trupps unter Atemschutz nach Personen abgesucht. Zeitgleich wurden zwei weitere Trupps zur Brandbekämpfung im zweiten Untergeschoss des Kellers eingesetzt, welcher sich bereits in Vollbrand befand.

Neun Erwachsene und sieben Kinder hatten den dichten Rauch eingeatmet und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Alle Patienten wurden nach Abstimmung mit dem Leitenden Notarzt der Stadt Essen in verschiedene Kliniken transportiert. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich sehr umfangreich, da der Keller sich über zwei Ebenen erstreckte und es viele Glutnester abzulöschen galt.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die Osnabrücker Straße und die Mülheimer Straße voll gesperrt werden. Wie es zu dem Brandereignis kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. (red)

