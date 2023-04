Polizei Essen Heftiger Crash in Essen: Ruhrallee ein einziges Trümmerfeld

Essen. Ein 86-Jähriger hat auf der Ruhrallee seinen Opel zerlegt, als er gegen einen Laternenmast krachte. Die Straße und A52-Abfahrten wurden gesperrt.

Trümmerfeld in Essen-Bergerhausen: Ein 86-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Ruhrallee mit seinem Opel Mokka so heftig gegen einen Laternenmast gekracht, dass von dem Auto nur noch ein Wrack übrig blieb und die Lampenschirme der Straßenbeleuchtung herabfielen.

Der Senior wurde nach dem Crash von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte wohl Glück im Unglück. Der Mann hatte augenscheinlich keine schwereren Verletzungen erlitten, sagte Polizeisprecher Pascal Pettinato am Donnerstagmorgen.

Die Ruhrallee sowie A52-Ausfahrten mussten für die Bergungsarbeiten gesperrt werden, da sich der Unfall mitten auf der Autobahnbrücke ereignet hatte. Die Ursache ist noch unklar. Es gebe keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen, so Pettinato. Die Polizei ermittelt. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen