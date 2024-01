Heftige Rauchentwicklung bei Brand in Mehrfamilienhaus

Essen. Zu einem Einsatz an der Steeler Straße rückte die Feuerwehr Samstagfrüh aus: Das Feuer wurde schnell gelöscht - niemand wurde verletzt.

Zu einem Großeinsatz wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus ist am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr die Essener Feuerwehr ausgerückt. Durch das Feuer in einer Erdgeschosswohnung an der Steeler Straße im Essener-Süostviertel ist laut Einsatzbericht eine dichte und große Rauchwolke entstanden - auf der Gebäuderückseite seien beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die Flammen aus der Wohnung geschlagen.

Suchtrupps, die unter Atemschutz die Wohnung nach Personen gesucht hatten, vermeldeten, dass keiner der Anwohner mehr im Bereich des Feuers verblieben sei, worauf die Löscharbeiten beginnen konnten. Nach rund einer halben Stunde konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und mithilfe der Wärmebildkamera auch die Nachlöscharbeiten abgeschlossen werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde anschließend das Gebäude entraucht. Die Bewohner der nicht betroffenen Wohnung konnten teilweise in ihren Wohnungen bleiben, andere wurden ins Freie geführt und in einem Rettungswagen betreut.

Verletzt wurde niemand. Abschließend wurden alle Wohnungen auf Atemgifte kontrolliert, und mit Ausnahme der Brandwohnung konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. (red)

