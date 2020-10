An der Rüttenscheider Straße soll das Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Bauvorhaben Heftige Kritik an Bauprojekt im Herzen Essen-Rüttenscheids

Essen-Rüttenscheid. Bei zwei Bürgerversammlungen wird massive Kritik an Plänen für ein Wohn- und Geschäftshaus mitten in Herzen von Essen-Rüttenscheid laut.

Heftige Kritik am Bauvorhaben Rüttenscheider Brücke: Diese äußerten zahlreiche der 250 Besucher, die der Einladung zu den beiden Bürgerversammlungen in den Grugahallen gefolgt waren. Im Herzen des Stadtteils sollen neben Büro-und Gewerbeflächen rund 120 bis 140 Wohnungen entstehen. Starken Beifall gab es vor allem für eine Forderung: den Bau zu verhindern.

Jurist verweist auf Baurecht des Investors in Essen-Rüttenscheid

Im Saal Europa der Grugahallen kamen die Bürger zusammen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Bevölkerungszahlen seien laut einer Bertelsmann-Studie rückläufig und Rüttenscheid habe ohnehin schon mehr als ausreichend neue Baugebiete, argumentierte eine Besucherin. Sie widersprach damit Aussagen der Stadt. Danach braucht Essen angesichts seines Wachstums bis 2030 rund 16.500 neue Wohnungen.

Der Essener Baujurist Gerd-Ulrich-Kapteina war es schließlich, der Gegnern Wind aus den Segeln nahm. Laut seiner Darstellung steht das Baurecht des Investors auf einem soliden juristischen Fundament. Nach dem geltendem Gesetz könne die Hopf-Gruppe die Bauten ohnehin errichten, wenn sie sich an grundsätzliche Formalia wie Höhe oder Ausmaß halte. Der Rechtsexperte empfahl daher den Bürger, den zur Rede stehenden Bebauungsplan zur Mitsprache zu nutzen.

Rüttenscheider Bürgerforum legt an lange Liste an Bedenken vor

Bis zu sieben Geschossen sieht die derzeitigen Pläne für das Bauprojekt vor. Foto: OH

Das Rüttenscheider Bürgerforum präsentierte dann auch eine umfangreiche Liste an Bedenken und Kritikpunkten, die in dem Vorstoß mündeten, die Geschosszahl auf vier zu begrenzen. Ulrike Prager und Gabriele Knudsen äußerten die Sorge, dass der Stadtteil nicht noch mehr Autoverkehr vertrage, der zwangsläufig durch zusätzliche Büros und Kneipen entstehe. Beachten müsse man schließlich auch, dass derzeit neue Quartiere entstünden, unter anderem auf dem ehemaligen Paas-Gelände, deren Folgen für die Verkehrsbelastung man noch gar nicht kenne. Darüber hinaus werde sich auch der Parkdruck massiv erhöhen, auch wenn Tiefgaragen für dieNeubauten vorgesehen seien. Die wiederum würden aber den künftigen Bewohnern vorbehalten sein.

Kontroverse Aussagen zu den Auswirkungen auf das Stadtklima

Darüber hinaus seien auch negative Folgen für das Klima zu befürchten. Bereits im Klimagutachten der Stadt aus dem Jahr 2002 seien für das Gebiet Hitzeinseln ausgewiesen. Eine Bebauung, wie nun beabsichtigt, würde die Situation doch nur noch weiter verschärfen.

Friedhelm Stärk von der Essener Bauleitplanung stellte das Bauprojekt vor. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Solchen Argumente stellte Jessica Lehmkühler vom Dorstener Unternehmens Lehmkühler, Spezialist für Klimagutachten, ihre Ergebnisse entgegen. Sie habe in verschiedenen Szenarien die Frischluftzufuhr untersucht. Auf die würden sich die Baukörper nicht nachteilig auswirken. Die Wissenschaftlerin Ani Melkonyan-Gottschlick von der Uni Duisburg-Essen empfahl, in solchen klimatischen Fragen den Blick auf den gesamten Stadtteil oder auch das Stadtgebiet zu richten.

Weitere Bürgerversammlung vorgesehen Für Professor Klaus Selle hatten sich die Stadt und das Bürgerforum entschieden, weil er als ausgewiesener Experte für Freiraumentwicklung und Bürgerbeteiligung gilt. Neben den Vertretern der Stadt, die zunächst das Vorhaben erläuterten, waren auch eine Experten zu Gast, die Antwort auf Einzelfragen, wie beispielsweise Klimagutachten, geben sollten. Die beiden Versammlungen sind Teil der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, erläuterte Klaus Selle. Die Besucher haben Gelegenheiten zu ersten Entwürfen Stellung zu beziehen. In einem weiteren Schritt, der formellen Beteiligung, folgt eine weitere Einladung an die Bürger. Bei dieser weiteren Versammlung werden dann die konkreten Pläne erörtert.

Unterschiedliche Einschätzungen waren ebenso zu erkennen, als es um die künftige Begrünung ging. Das Bürgerforum bemängelt, dass zahlreiche Bäume gefällt werden müssten. Neuanpflanzungen würden keinen gleichwertigen Ersatz bieten. Zudem seien auf dem Platz, den die Hopf-Gruppe als Erweiterung der Brücke anlegen wolle, aufgrund des Standorts nur Bäume mit geringem Wurzelwerk möglich.

Pläne sehen Verlust der direkten Anbindung an die Grugatrasse vor

Dass ein solches Areal inmitten des Stadtteils geschaffen werde, sei durchaus vorteilhaft, unterstrich Rolf Krane, Vorsitzender Interessengemeinschaft Rüttenscheid. Denn an freien Plätzen herrsche durchaus Mangel. Er wie auch weitere Gäste hegen gleichzeitig Zweifel, ob der Platzcharakter auch wirklich zur Geltung kommen kann. Unterhalb der Baukörper führt die Grugatrasse entlang. Um dort für ausreichend Licht zu sorgen, damit keine Angsträume entstehen, sollen auf dem Platz eine Reihe von Glaselementen eingelassen werden, die dann gegebenenfalls nicht begehbar wären.

Dass mit dem Bauvorhaben auch die direkte Anbindung an den Radweg verloren gehen würde, sahen eine Reihe von Bürgern als weiteren Kritikpunkt an. Bislang können Radfahrer die Trasse noch über eine Rampe an der Witteringstraße erreichen, die aber nach jetzigem Planungsstand verschwinden soll.

Sorge um Verlust einer großen Freifläche inmitten des Stadtteils

Als äußerst bedauerlich sehen es viele Bürger, dass Rüttenscheid eine große Freifläche verliere, die auch als Schauplatz liebgewonnener Veranstaltungen diene. Hier habe bislang der größte Flohmarkt von Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Das Gourmetfest „Rü Genuss pur“ habe stets Tausende von Besuchern angelockt. Bei den Planungen solle man zudem beachten, dass im Girardethaus Hochrisikopatienten untergebracht seien und ein Seniorenheim, dessen Bewohnern ebenfalls eine angrenzende Freifläche genommen werde.

Starken Applaus fand der Vorschlag, ein Moratorium für das Bauvorhaben zu schaffen und eine Entscheidung auf diese Weise zu verschieben. Die Rede war von fünf Jahren.

Pläne des Investors sind auf der Homepage der Stadt abrufbar

Wer sich im Internet über die Planung informieren möchte, findet die entsprechenden Informationen unter der Adresse www.essen.de/Stadtplanung. Die Stadt weist darauf hin, dass den Bürgern dort auch die Möglichkeit geboten wird, Hier können ebenfalls Stellungnahmen abzugeben.

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Planungswerkstatt vorgesehen. Der bislang dafür anberaumte Termin ist der 19. November ab 18 Uhr in der Volkshochschule (Saal im UG), Burgplatz 1. Hier besteht die Möglichkeit, einzelne Themen und Fragen vertiefend zu erörtern. Da die Zahl der Teilnehmenden auf 40 Personen begrenzt sein muss, ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.

Die Pläne zum Vorhaben liegen zudem noch bis Freitag, 30. Oktober, im Deutschlandhaus, R 501, an der Lindenallee 10 aus und können montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr eingesehen werden. Weitere Infos unter 88 61354.

