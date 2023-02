Hbf Essen: Randalierer beleidigt und tritt Bundespolizisten

Die Bundespolizei wurde am Essener Hauptbahnhof zu einem Einsatz gerufen, weil ein Mann randalierte.

Essen. Ein 33-Jähriger hat am Essener Hauptbahnhof randaliert, Bundespolizisten angegriffen und beleidigt. Seine Identität war zunächst unklar.

Ein Mann soll laut Bundespolizei am Samstagabend (11. Februar) am Essener Hauptbahnhof randaliert haben. Er bedrohte und beleidigte Bahnmitarbeiter und leistete zudem Widerstand gegenüber Bundespolizisten, bevor er in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen 22.20 Uhr meldeten Bahnmitarbeiter der Bundespolizei am Vorplatz des Hauptbahnhofs eine randalierende Person. Der Mann soll sich gegenüber diesen sehr aggressiv verhalten und diese mehrfach beleidigt haben. Die Beamten konnten in letzter Sekunde noch einen Angriff des 33-Jährigen auf einen der Sicherheitsmitarbeiter abwenden. Auch den Polizisten gegenüber zeigte er sich äußerst aggressiv und unkooperativ, so dass diese nicht mit ihm sprechen konnten.

Identität mit Hilfe von Fingerabdruckscan festgestellt

Obwohl sie ihn schließlich fixiert hatten, bedrohte er die 34- und 59-jährigen Mitarbeiter weiterhin. Die Einsatzkräfte brachten ihn dann zur Bundespolizeiwache. Auch dagegen wehrte er sich, griff die Polizisten mit Tritten an und leistete Widerstand. Daraufhin wurde der Mann ohne festen Wohnsitz zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert, während er die Beamten weiter beleidigte und bedrohte. Eine Bodycam zeichnete die Situation auf.

Rettungssanitäter versorgten dann zunächst eine stark blutende Platzwunde an der Stirn des Mannes, bevor er im Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Der 33-Jährige weigerte sich, Angaben zu seiner Person zu machen. Weil die Beamten keine Ausweisdokumente bei ihm finden konnten, stellten die die Identität mit Hilfe eines Fingerabdruckscans fest.

Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 1,8 Promille alkoholisiert war

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte ihn zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes ausgeschrieben. Demnach soll er zuvor bereits Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Ein Atemalkoholtest ergab zudem, dass der Mann mit 1,8 Promille alkoholisiert war. Um weitere Straftaten zu verhindern, kam der polizeibekannte Mann ins Gewahrsam der Essener Polizei. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen