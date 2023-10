Hbf Essen: Randalierer beleidigt und bedroht Bundespolizei

Ein Randalierer sorgte am Essener Hauptbahnhof für Mehrere Einsätze der Bundespolizei.

Essen. Die Bundespolizei hat einen 32-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser randaliert, die Beamten beleidigt und bedroht hat.

Ein 32-Jähriger hat am Freitag, 20. Oktober, am Essener Hauptbahnhof für mehre Einsätze der Bundespolizisten gesorgt. Der Mann hat Reisende angepöbelt und kurz darauf mehrere Straftaten begangen. Bundespolizisten haben ihn schließlich in Gewahrsam genommen.

Gegen 19.20 Uhr teilten Bahnmitarbeiter der Bundespolizei im Hauptbahnhof mit, dass sich eine randalierende Person am Bahnsteig aufhalten würde. Die Beamten machten sich unverzüglich auf den Weg zum Gleis 1 und trafen dort auf einen 32-Jährigen. Dieser verhielt sich während der Kontrolle immer aggressiver.

Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte und die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, brachten die Einsatzkräfte ihn zur Bundespolizeiwache. In der Jackeninnentasche fanden die Polizisten schließlich ein Dokument, welches etwas in Mitleidenschaft gezogen war. Die Beamten erteilten dem Mann anschließend einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Beruhigen ließ sich der Mann im Essener Hauptbahnhof laut Polizei nicht

Wenig später beobachteten die Einsatzkräfte dann jedoch, wie der Aggressor mehrfach gegen einen Fahrausweisautomaten schlug. Beim Einschreiten baute er sich bedrohlich vor den Polizisten auf und schlug mit seinen Armen um sich.

Beruhigen ließ er sich laut Polizei jedoch nicht, sondern beleidigte und bedrohte diese. Als der 32-Jährige dann lautstark schreiend auf eine Beamtin zuging und zu einem Schlag ausholte, wurde er an einer Wand fixiert und anschließend gefesselt. Auf dem Weg zu den Wachräumen ließ er sich mehrfach zu Boden fallen und beschimpfte die Bundespolizisten abermals. Auch bei der Durchsuchung sperrte er sich und versuchte sich dieser zu entziehen. Etliche Versuche, auf den Wohnungslosen beruhigend einzuwirken, schlugen fehl.

Ein Arzt untersuchte ihn, bevor er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht wurde, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

