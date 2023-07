Hbf Essen: Entschärfer röntgen herrenloses Gepäckstück

Am Essener Hauptbahnhof läuft ein Polizeieinsatz.

Essen. Mehrere Gleise am Hauptbahnhof Essen sind am Donnerstagnachmittag gesperrt: Ein herrenloses Gepäckstück ist gefunden worden.

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Essen: Ein herrenloses Gepäckstück liegt am Donnerstagnachmittag (27.7.) am Aufgang zu Gleis 1. Da nicht ersichtlich ist, ob sich im Innern etwas Gefährliches befindet, rücken Entschärfer der Bundespolizei zum Hauptbahnhof Essen aus.

Sie sollen das Gepäckstück überprüfen. Das sagt eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage unserer Redaktion.

Zunächst nur Gleise 1 und 2 gesperrt – danach wurde größer abgesperrt

Augenzeugen berichten, dass zunächst die Gleise 1 und 2 derzeit komplett gesperrt waren, was die Sprecherin der Bundespolizei um 17.25 Uhr bestätigte. Der gesperrte Bereich musste in der Zwischenzeit aber erweitert werden. Der vordere Bereich des Hauptbahnhofs – Richtung Innenstadt – sei abgesperrt worden: etwa der Lidl-Markt und weitere Geschäfte in der Haupthalle.

Von hinten komme man derzeit noch bis Gleis 7 (Stand: 18.20 Uhr). Bei den Maßnahmen handle es sich um Standardvorgehen. Der Sperrradius wurde in der Zwischenzeit vergrößert, da die Entschärfer das Gepäckstück röntgen – und unter anderem für ihre Arbeit Platz und Ruhe benötigen. (jop)

