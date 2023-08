Hautkrankheit: Essener Gruppe bietet Patientinnen Auszeit

Essen. „Lichen sclerosus“ geht mit quälendem Juckreiz im Intimbereich einher und kann das Krebsrisiko erhöhen. Eine Essener Selbsthilfegruppe klärt auf.

Die zum Jahresanfang am Essener Elisabeth-Krankenhaus gegründete Selbsthilfegruppe zur Krankheit „Lichen sclerosus“ ist mit großem Erfolg gestartet und trifft sich am Dienstag, 15. August, von 18 bis 19.30 Uhr im St. Josef Quartier (Erdgeschoss) am Heidbergweg 33 in Kupferdreh.

„Wie wichtig der Austausch von Erfahrungen im Umgang mit der Autoimmun-Erkrankung Lichen sclerosus ist, haben die letzten Gruppentreffen und das große Interesse an diesen gezeigt“, sagt Organisatorin Bettina Spitz. „Es gibt viele unbeantwortete Fragen.“ Bisher seien jeweils etwa 50 Frauen gekommen.

Krankheit wird oft mit einer Pilzinfektion verwechselt

Lichen sclerosus (LS) ist eine chronische Hauterkrankung im Intimbereich, von der vor allem Frauen betroffen sind. LS verläuft schubweise und geht meist mit starkem Juckreiz einher. Die betroffenen Frauen haben oft eine Odyssee hinter sich, bevor LS diagnostiziert wird, da die Krankheit von Frauenärzten häufig mit einer Pilzinfektion verwechselt wird.

Die Krankheit sei zwar nicht heilbar, könne aber mit Cortisonsalbe gut behandelt werden, sagt Dr. Frank Piczlewicz, Oberarzt in der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses. Unbehandelt könne Lichen sclerosus schwerwiegende Folgen haben, sagt der Mediziner: „Durch die ständigen Entzündungen steigt das Krebsrisiko.“

Gruppe möchte sich mit Qigong entspannen

Das Treffen am Dienstag (15.8.) widmet sich dem Thema „Entspannung mit Qigong – einfach mal Luft holen und dem Körper eine Auszeit geben“, sagt Bettina Spitz. Im Anschluss gebe es Zeit für Fragen, Tipps und Austausch. Infos unter: 0179/1056228

