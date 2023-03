Feuerwehr Haus in Essen in Flammen - Feuer fraß sich über Fassade hoch

Essen. Ein Brand eines Wohnhauses hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr Essen ausgelöst. Die Flammen breiten sich bis ins Dach aus.

Ein Feuer in einer Wohnung hat am Samstagvormittag in Essen einen Großbrand ausgelöst. Nach ersten Informationen der Feuerwehr, breiteten sich die Flammen offenbar über die Dämmfassade des Gebäudes bis unters Dach aus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Gleich mehrere Anwohner der Aachener Straße im Stadtteil Fronhausen hatten um 10.08 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Borbeck zur Unglücksstelle aus.

Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht

Die Flammen schlugen bereits vom Erdgeschoss, über die Balkone, die Fassade, bis in den Dachstuhl des Gebäudes, als die Feuerwehr eintraf. Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtete, das Feuer sei im Erdgeschoss ausgebrochen und habe sich dann bis zum Dach hin ausgebreitet.

„Ersten Aussagen zur Folge hatte ein Holzschuppen im Garten des Erdgeschosses gebrannt und dann rasend schnell auf die Balkone und die Fassade übergegriffen“, teilte die Feuerwehr mit. Durch die enorme Hitze, waren die Fenster aller Geschosse zerplatzt. Zudem setzte Brandrauch den Wohnungen im Erdgeschoss und im Dachgeschossen zu.

Verletzte habe es keine gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße auf Anfrage. Zudem hatten sich die Bewohner bereits bei Eintreffen der Feuerwehr vor dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Rauchwolke war laut Beobachtern auch von der Autobahn A40 aus zu sehen.

Brandort war für Feuerwehr schwer zu erreichen

Mit mehreren Trupps kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte arbeiteten unter Atemschutz. Der Einsatz wurde erschwert, weil die Feuerwehr nicht mit ihren Fahrzeugen in den Hinterhof hineinkam. Die Feuerwehrleute mussten durch die Keller von Nachbargebäuden aus in den Hof, um von dort löschen zu können, berichtete die Feuerwehr.

Der Einsatz dauerte rund drei Stunden, teilte die Feuerwehr mit. Das Haus ist laut Feuerwehr teilweise vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf Nachbargebäude ausbreiten konnten.

Als die Flammen gelöscht waren, zeigte sich, dass die Dämmfassade des Gebäudes in weiten Teilen offenbar in Flammen aufgegangen war und sich von der Fassade abgelöst hatte.

(dae)

