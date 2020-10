Haus in Heisingen nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Essen. In Heisingen ist in der Nacht auf Sonntag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses abgebrannt. Die Bewohner können vorerst nicht zurück.

Nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Heisingen können die Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Das Dach des etwa 30 Meter breiten Hauses ist in der Nacht auf Sonntag komplett abgebrannt.

Ein Mieter hörte einen Knall und mehrere Rauchmelder Alarm schlagen. Er klingelte und klopfte an den Türen aller Wohnungen und konnte so Schlimmeres verhindern. Eine hörgeschädigte Dame konnte in Sicherheit gebracht werden. Die Ruhrbahn stellte einen Bus zur Verfügung, in dem die Betroffenen vorerst unterkamen. Bis auf eine vierköpfige Familie, die in einem Hotel unterkam, fanden noch in der Nacht alle Menschen Unterschlupf bei Freunden oder Verwandten.

Die Feuerwehr benötigte mehr als vier Stunden, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist unklar. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist unklar. Derzeit gilt das Haus als unbewohnbar.