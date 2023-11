Hauptbahnhof Essen: Viele Züge halten für Wochen nicht mehr

Essen. Für Wochen halten viele Züge der Deutschen Bahn des Regional- und Fernverkehrs nicht mehr am Essener Hauptbahnhof. Welche Linien betroffen sind.

Bahn-Reisende im Ruhrgebiet und besonders in Essen müssen sich auf neue, massive Behinderungen einstellen: Ab Freitag, 10. November, hält eine ganze Reihe von Fern- und Regionalzügen für etwa vier Wochen lang nicht am Essener Hauptbahnhof. Betroffen ist die nördliche Verbindung zwischen Essen und Oberhausen (nach Westen) und Essen nach Gelsenkirchen (nach Osten).

Das liegt an Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Essen und Gelsenkirchen, an mehreren Stellen werden Weichen, Schienen, Schotter und Schwellen ausgetauscht. Am Bahnhof Kray-Nord werden neue Oberleitungen installiert.

Betroffen ist die nördliche Ost-West-Verbindung von Duisburg bis Recklinghausen

Auf der Strecke Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen werden die Züge entsprechend umgeleitet und halten nicht in Essen. „Ersatzweise“, kündigt die Bahn an, „halten die Züge in Oberhausen.“

Im Nahverkehr sind die Züge der Linien RE2 und RE42 betroffen. Diese Einschränkungen gelten ab Freitag, 10. November, 21 Uhr, durchgehend bis Anfang Dezember – voraussichtlich bis 3. Dezember, 19 Uhr. Danach sind weitere Sperrungen und Umleitungen nur noch in den Nachtstunden nötig; erst am Samstag, 9. Dezember, sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.

