Hauptbahnhof Essen: Gelsenkirchener mit Ecstasy gefasst

Essen/Gelsenkirchen. Ecstasy und andere Drogen hatte ein Gelsenkirchener dabei, der am Essener Hauptbahnhof gefasst wurde. Er ist für die Polizei kein Unbekannter.

Beträchtliche Mengen Drogen haben Polizeibeamte am Freitagabend (21.4.) bei einem Gelsenkirchener im Essener Hauptbahnhof gefunden.

Gegen 22 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 39-Jährigen. Dieser wollte nach Angaben der Polizei zuvor den Einsatzkräften ausweichen. Als diese ihn nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen befragten, verneinte er dies zwar, wurde dabei jedoch nach Angaben der Polizei zunehmend nervöser und schaute sich suchend um. Zudem versuchte er seine Aktentasche vor den Polizisten zu verstecken.

Diverse Drogen im Aktenkoffer

Kurz darauf gab er an, eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich zu führen. Welche Art von Drogen wollte er jedoch nicht Preis geben. In dem Aktenkoffer fanden die Beamten dann mehr als 185 Gramm Amphetamine, mehr als 25 Gramm Haschisch, knapp 20 Gramm Ecstasy sowie einen Joint. Bei der Durchsuchung des Gelsenkircheners stellten die Bundespolizisten eine weitere Marihuana-Zigarette fest.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in Gewahrsam der Polizei Essen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

