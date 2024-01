Hauptbahnhof Essen: Foto zeigt Rucksack-Dieb

Am Hauptbahnhof Essen ist einem Mann der Rucksack gestohlen worden.

Essen Die Bundespolizei sucht einen Unbekannten, der verdächtigt wird, an Gleis 1 einen Rucksack gestohlen zu haben. Das Foto steht im Text.

In einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig der Gleise 1 und 2 im Essener Hauptbahnhof ist im September ein Mann von einer Videokamera aufgezeichnet worden, der im Verdacht steht, einen Rucksack gestohlen zu haben. Das Foto entstand am 22. September in den Mittagsstunden.

Rucksack-Besitzer verließ kurz seinen Platz

Damals saß ein Bahn-Kunde im Häuschen und wartete auf seinen Zug, seinen Rucksack neben sich gestellt. Der Mann verließ kurz das Wartehäuschen, ohne auf seinen Rucksack zu achten. Als der Mann zurückkehrte, war der Rucksack verschwunden. Die Bilder aus der Kamera lassen eindeutig den Schluss zu, dass es sich bei dem abgebildeten Unbekannten um den Täter handelt.

Er hatte eine Plastiktasche dabei: Dieser Mann steht im Verdacht, einen Rucksack gestohlen zu haben. Foto: Bundespolizei

Zum Tatzeitpunkt am Hauptbahnhof Essen trug der Mann eine schwarze Kappe, ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose und blaue Turnschuhe mit weißer Sohle. Über die Schulter trug er eine Plastiktasche. Die Bundespolizei fragt: Wer kann sagen, wer der Gesuchte ist, und wo er sich befindet? Hinweise an 0800/ 6 888 000.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen