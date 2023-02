Hauptbahnhof Essen: Dieb schlägt Zeugen mehrfach ins Gesicht

Essen. Ein 28-Jähriger beobachtete, wie ein Dieb einem schlafenden Mann eine Tasche stahl. Als er eingriff, schlug der Täter auf ihn ein.

Ein räuberischer Diebstahl im Essener Hauptbahnhof gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Täter und einem Zeugen - bis die Bundespolizei eingriff.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden Einsatzkräfte am Samstagabend auf einen Tumult in der Haupthalle aufmerksam. Die Beamten trennten einen 27-Jährigen und einen 34-Jährigen. Der jüngere der beiden Männer musste fixiert werden, da er sich aggressiv verhielt, so die Bundespolizei. Der Essener wurde in Handfesseln zur Wache gebracht.

Ein Zeuge, (28) berichtete, beobachtet zu haben, dass der 27-Jährige dem 34 Jahre alten Neusser eine Umhängetasche entwendet habe, während das Opfer auf einer Bank schlief. Er habe den Dieb festgehalten, der ihm daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen habe.

Reisende trennten die Männer schließlich voneinander, bis die Bundespolizisten eintrafen. Atemalkoholtests ergaben, dass sowohl der 34-jährige Geschädigte mit 2,3 Promille, als auch der 27-jährige Beschuldigte mit 2,1 Promille stark alkoholisiert waren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen