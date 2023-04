Hauptbahnhof Essen: Bundespolizei fahndet nach Schlägern

Essen. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Bundespolizei nach zwei Männern. Sie sollen im Hauptbahnhof Essen zugeschlagen haben.

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, im Hauptbahnhof Essen einen Gladbecker (23) attackiert zu haben. Die mutmaßlichen Täter wurden bei dem Vorfall am 18. Dezember (Sonntag) von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Die Aufnahmen sind jetzt vom zuständigen Amtsgericht zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden.

Attacke im Hauptbahnhof Essen: Angreifer bringen Opfer zu Boden

Was war im Dezember genau geschehen? Gegen 20.30 Uhr befanden sich der Geschädigte und eine Begleiterin (19) in der Haupthalle des Hauptbahnhofs, als sie von zwei Unbekannten zunächst „zu einem Kampf herausgefordert“ wurden, so die Bundespolizei. Kurz nach diesem ersten Kontakt, trafen der 23-Jährige und die 19-Jährige erneut auf das unbekannte Duo.

Einer der Tatverdächtigen soll dem Gladbecker dann eine Kopfnuss gegeben haben. Im Anschluss sollen die beiden Unbekannten dann noch auf ihr Opfer eingeschlagen haben. Nach der Attacke ging der 23-Jährige zu Boden, die Angreifer flüchteten in Richtung Essener Innenstadt.

Hinweise auf die mutmaßlichen Täter nimmt die Bundespolizei unter 0800/ 6 888 000 entgegen. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Bundespolizei sucht diese beiden Männer. Foto: Bundespolizei

