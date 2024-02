Bundespolizisten ist bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Essen ein Mann aufgefallen, der per Haftbefehl gesucht wurde. (Symbolbild)

Haftbefehl Hauptbahnhof Essen: 35-Jähriger muss nach Kontrolle in Haft

Essen. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Essen fiel Bundespolizisten ein 35-Jähriger auf. Er wurde per Haftbefehl gesucht und muss nun ins Gefängnis.

Bei einer Kontrolle am Essener Hauptbahnhof fiel der Bundespolizei ein Mann auf, der per Haftbefehl gesucht wurde – wegen Fahrens ohne Ticket.

Die Bundespolizisten hatten den 35-Jährigen am Freitagmorgen (16. Februar) gegen 8 Uhr kontrolliert, wobei er mündliche Angaben zu seiner Person machte. Überprüfungen hätten dann ergeben, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl nach dem Deutschen suchte.

Essener muss nun 120 Tage ins Gefängnis

Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, war der 35-Jährige im August 2022 vom Amtsgericht Düsseldorf wegen „Erschleichens von Leistungen“ (Fahren ohne gültigen Fahrschein) in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Diese hatte er bisher nicht beglichen.

Die Beamten brachten den Essener daher zur Bundespolizeiwache. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, brachten die Polizisten ihn in eine Justizvollzugseinrichtung, wo er die nächsten 120 Tage bleiben muss.

Initiative kritisiert Ersatzfreiheitsstrafen – und kauft Gefangene frei

Der 35-Jährige tritt demnach eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe an, die als umstritten gilt: Die Initiative „Freiheitsfonds“ nennt die Strafe unsozial, begleicht mit Spendengeldern die Geldstrafen von Betroffenen und holt sie so aus dem Gefängnis. Längst wenden sich Justizvollzugsanstalten an die Initiative und bitten um „Freikauf“ von Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

