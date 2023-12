Hauptbahnhof Essen: 13-Jährige wird spätabends geschlagen

Hauptbahnhof Essen: Auf dem Vorplatz kam es am Donnerstagabend (7.12.) zu einem handfesten Streit. (Symbolfoto)

Essen Eine Jugendliche ist am Hauptbahnhof Essen von einem Unbekannten attackiert worden. Die Bundespolizei konnte den Mann noch nicht finden.

Auf dem Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs ist am späten Donnerstagabend (7.12.) ein 13-jähriges Mädchen geschlagen worden. Wie die Bundespolizei berichtet, soll es dort zwischen 22 und 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Demnach war die Jugendliche zunächst in einen verbalen Streit mit einem Unbekannten geraten, der das Mädchen im weiteren Verlauf dann zunächst mit der Faust gegen die Brust und ihr anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll.

Hauotbahnhof Essen: Bundespolizisten suchen Angreifer erfolglos

Ein 22-Jähriger bekam den handfesten Streit offenbar mit und soll sich schützend vor die 13-Jährige gestellt haben. Zusammen mit diesem Zeugen ging das Mädchen daraufhin zur Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof. „Auf Nachfrage der Uniformierten gab das junge Mädchen an, dass sie keine medizinische Versorgung benötige“, heißt es seitens der Bundespolizei.

Sie erklärte, dass sie in einer Wohngruppe lebt, deswegen setzten die Beamten das zuständige Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis. Anschließend brachten die Einsatzkräfte die Jugendliche zurück in ihre Wohngruppe.

Bundespolizei hofft auf Hinweise über schlanken jungen Mann

Zuvor suchten Beamte mithilfe von Videoaufnahmen nach dem Angreifer, gefunden werden konnte dieser am Abend aber nicht. Die Bundespolizei fandet nun nach einem schlanken jungen Tatverdächtigen, der zum Tatzeitpunkt so gekleidet gewesen sein soll: schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarze Hose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter dieser Telefonnummer entgegen: 0800/ 6 888 000

