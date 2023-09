Essen. Ein 25-Jähriger hat in einer Drogerie im Hauptbahnhof Essen Socken gestohlen. Als Bundespolizisten ihn durchsuchen, finden sie Drogen.

Nach einem Diebstahl in einer Drogerie im Essener Hauptbahnhof sind bei dem Tatverdächtigen 26 Tütchen mit Marihuana gefunden worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der 25-Jährige am Dienstagnachmittag zunächst ein Paar Socken im Wert von fünf Euro in seine Jacke gesteckt haben.

Als der mutmaßliche Drogendealer den Kassenbereich ohne zu zahlen passierte, wurde er von einem Mitarbeiter (48) gestellt. Ein Ladendetektiv rief dann die Bundespolizei.

Hauptbahnhof Essen: Tatverdächtiger verhält sich aggressiv

Als die Beamten den Tatverdächtigen durchsuchten, fanden sie in dessen Rucksack die 26 Verschlusstütchen mit Marihuana. Wie er an die Drogen gekommen war und was er damit anstellen wollte, verriet der 25-Jährige den Polizisten laut einer Mitteilung nicht. „Stattdessen verhielt er sich aggressiv und machte gegenüber einer Polizistin sexistische Äußerungen“, heißt es darin weiter.

Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei stellte die gefundenen Drogen sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der sexuellen Nötigung ein.

