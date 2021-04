Hartz-IV-Bonus: Jobcenter Essen nennt Termin für Auszahlung

Essen. Hartz-IV- und Sozialhilfe-Empfänger bekommen eine Extrazahlung von 150 Euro. Nun steht auch fest, wann das Geld auf dem Konto ist.

Die Corona-Pandemie trifft Hartz-IV-Empfänger besonders. Viele Unterstützungsleistungen sind weggebrochen, dagegen Ausgaben beispielsweise für Masken gestiegen. Deshalb gewährt der Bund den betroffenen Haushalten nun eine Einmalzahlung von 150 Euro. Wie das Jobcenter Essen am Mittwoch mitteilte, wird das Geld am 10. Mai überwiesen.

Die Zahlung soll den bedürftigen Menschen in der Corona-Pandemie einen zusätzlichen finanziellen Spielraum geben und gilt für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2021. Damit erkennt der Bund die höheren Ausgaben an, die den Leistungsberechtigten durch die Pandemie entstehen. Aus Sicht von Wohlfahrtsverbänden reicht der Betrag allerdings nicht aus. Sie hatten daher einen höheren Bonus gefordert.

Wer Anspruch auf die Sonderzahlung hat

Die Sonderzahlung erhalten alle erwachsenen Leistungsberechtigten, die im Auszahlungsmonat einen Anspruch auf Hartz IV oder Sozialhilfe haben. Auch junge Erwachsene unter 25 Jahren bekommen als Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft die Einmalzahlung, sofern für sie kein Kindergeld gezahlt wird.

Das Geld fließt automatisch, einen Antrag braucht niemand zu stellen. Auch können die Empfänger frei darüber verfügen. Das Jobcenter verlangt keinen Nachweis über die Verwendung.

Wann das Geld auf dem Konto ist

Das Geld wird mit der Überweisung am 10. Mai zeitnah auf dem Konto sein. Wer sein Giro-Konto bei der Sparkasse hat, wird bereits am Auszahlungstag über das Geld verfügen können, Kunden anderer Banken am Folgetag.

Wer Fragen zur Sonderzahlung hat, kann sich an die zuständige Geschäftsstelle des Jobcenters wenden. Rufnummern und E-Mail-Kontakte sind auch unter www.essen.de/jobcenter veröffentlicht.

Was für Sozialhilfeempfänger gilt

Wer Leistungen vom Amt für Soziales und Wohnen bekommt, hat ebenfalls Anspruch auf die Einmalzahlung von 150 Euro. Diese wird anders als beim Jobcenter zeitgleich mit den Leistungen für den Monat Mai 2021 überwiesen. Für Personen in vollstationären Einrichtungen, die einen Barbetrag erhalten, erfolgt die Auszahlung mit einer gesonderten Überweisung im Laufe des Monats Mai 2021.

Mehr zum Thema

Wann kommt der Hartz-IV-Bonus?

Probleme mit dem Kinderbonus für Hartz-IV-Familien

Hartz IV: Diese Zusatzleistungen zahlt das Jobcenter

In Essen wächst die Zahl der Langzeitarbeitslosen

Jobcenter Essen: Prüfer rügen die hohe Fehlerquote