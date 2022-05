Happy Days: Essener Traditionskirmes startet wieder durch

Essen-Dellwig. Nach langer Corona-Pause drehen sich auf dem Festplatz Donnerstraße in Essen-Dellwig wieder die Karussells. Was Besucher der Happy Days erwartet.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause meldet sich die Dellwiger Traditionskirmes „Happy Days“ zurück. Vier Tage lang, mit Start am Freitag, 6. Mai, wird auf dem Festplatz an der Donnerstraße bis einschließlich Montag gefeiert.

Am Freitag erwarten die Schausteller ab 14 Uhr den Ansturm der Kirmesfans. Geboten werden in diesem Jahr Autoscooter, Kinderkarussell, Scheibenwischer, Walzerfahrt, Berg- und Talbahn, Babyflug, Entenangel und Ballwerfen. Besonders für die Kinder werden Süßwaren verschiedenster Art verkauft.

Traditioneller Festzug mit Bergmannsfrau Mackowitz

Die alte „Frau Mackowitz“, Aloysia Kalveram (links), bei der Amtübergabe an ihre Nachfolgerin Ingrid Ohde. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017. Foto: Rendschmidt

Zum traditionellen Festzug, der an diesem Tag um 19.30 Uhr startet, treffen sich die Akteure am Kraienbruch/Ecke Donnerstraße. Im Festumzug reihen sich neben Essener Politikern zahlreiche Vereine, Verbände, Schulen, Institutionen und Bürger ein, die gemeinsam zum Festplatz ziehen. Fehlen darf dabei nicht die im Stadtteil beliebte Kunstfigur „Frau Mackowitz“. Die typische Bergmannsfrau aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts wird von Ingrid Ohde dargestellt. OB Thomas Kufen wird die Happy Days um 20 Uhr offiziell eröffnen.

Schausteller verteilen kostenlose Gutscheine

Freuen können sich die Festzugteilnehmer in diesem Jahr wieder auf die Gutscheine, die als kleines Dankeschön von den Schaustellern verschenkt werden. Damit alle Altersgruppen angesprochen werden, gibt es wieder ein Bühnenprogramm mit Schlagern, Oldies und Pop. Freitagabend (18 bis 23 Uhr) spielt die Gruppe Remain. Am Samstagabend (18 bis 23 Uhr) geben sich Sandra Torkel, Torsten Krause, Tim Berger und Janine Marx ein Stelldichein in Dellwig. Am Sonntag legt nochmals DJ Uli (14.30 bis 19 Uhr) auf.

Veranstaltet wird das Ganze wie gewohnt vom Bürger- und Verkehrsverein Dellwig/Gerschede (BVV) und Schaustellerin Renate Rendschmidt. Beide teilen mit, dass es im Umfeld der Veranstaltung keine Absperrungen geben wird. Die Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr; Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 15 bis 20 Uhr.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen