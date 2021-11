Hans-Böckler-Straße in Essen für Umbauten nur noch einspurig

Essen. Die Umbauarbeiten an der Hans-Böckler-Straße mit dem Ziel größerer Fahrradfreundlichkeit starten am 29.11. und führen zu Verkehrsbehinderungen.

Die nach einem Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang beschlossenen Umbauarbeiten an den Hans-Böckler-Straße starten am Montag, 29. November und werden für Autofahrer mindestens eine Woche lang erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge haben. Statt zwei Spuren in jeder Fahrtrichtung gibt es dann zwischen der Bert-Brecht-Straße und der Schwanenkampstraße nur noch jeweils eine. Es werden weitläufige Umleitungen über Frohnhauser Straße, Ottilienstraße, Hindenburgstraße und Kruppstraße eingerichtet, so die Stadtverwaltung.

Neue Markierungen für den Radverkehr beim Abbiegen

Neben Instandsetzungen des Seitenraums sowie der Bordsteine, wird es an den Einmündungen Schwanenkampstraße und Hachestraße Umbauten und Markierungen zur Verbesserung der Radverkehrsführung geben. Der mittlere Abbiegestreifen (derzeit Rechts-Links-Abbiegestreifen) in der Schwanenkampstraße ist künftig direkter Linksabbiegestreifen für den Radverkehr in die Hans-Böckler-Straße und wird entsprechend markiert. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es auch zu einer längeren Bauzeit und somit längeren Verzögerungen kommen.

Während der Umbaumaßnahme ist sowohl die Ausfahrt aus der Schwanenkampstraße in die Hans-Böckler-Straße als auch die Ausfahrt aus der Hachestraße in die Hand-Böckler-Straße nicht möglich. Zudem ist das Linksabbiegen von der Hans-Böckler-Straße in die Hachestraße nicht mehr möglich, warnt die Stadtverwaltung.

