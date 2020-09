Kriminalität Handyraub in der Essener Innenstadt: Täter gefasst

Essen. Zwei Männer haben versucht, einer Frau auf der Kettwiger Straße das Handy wegzunehmen. Sie wurden wenig später festgenommen.

Ein Handydieb und sein Komplize sind am Montagabend in der Essener Innenstadt festgenommen worden. Die beiden Männer, 20 und 27 Jahre alt, hatten versucht, einer Frau, die zu Gast war im Außenbereich eines gastronomischen Betriebes an der Kettwiger Straße, das Mobiltelefon wegzunehmen. Die Frau hatte ihr Gerät vor sich auf den Tisch gelegt. Die beiden Täter waren zuvor die Tische entlanggegangen und hatten die Gäste angebettelt.

Als die Frau (25) die Männer abwies, nahm einer der Männer das Handy und rannte davon. Ein Zeuge (20) nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden einige Meter später festhalten und die Polizei rufen.

Offenbar waren die Männer zuvor am Willy-Brandt-Platz aktiv

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort meldete sich ein Zeuge bei den Beamten und gab an, dass er die beiden Männer zuvor auf dem Willy-Brandt-Platz beobachtet habe. Hier hätte er gesehen, wie sie einem Mann einen Koffer entreißen wollten.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der 27-Jährige konnte nach einer Personalfeststellung die Wache wieder verlassen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter 0201 8290.