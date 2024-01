Handy-Klau im Bus: Essener halten Tatverdächtigen fest

Essen Während der Fahrt von Fischlaken nach Werden wird einem Essener das Smartphone gestohlen. Verdächtige werden handgreiflich, Zeugen reagieren.

Die Essener Polizei hat zwei mutmaßliche Handy-Diebe vorläufig festgenommen und Bargeld beschlagnahmt Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag (9. Januar) in einem Bus. Einer der Handy-Diebe war bis zum Eintreffen der Polizei von Zeugen festgehalten worden.

Die beiden Tatverdächtigen sind 18 Jahre alt, der Bestohlene ist 23.

Zwei Essener, der eine 21, der andere 23 Jahre alt, fuhren nach Polizeiangaben am Dienstag um 13.40 Uhr mit dem Bus von Fischlaken nach Werden. Als der Bus die Haltestelle Wintgenstraße ansteuerte, beobachtete der 21-Jährige, wie ein Mann das Handy seines Bekannten aus dessen Hosentasche zog.

Der Tatverdächtige stieg unmittelbar danach mit einem weiteren Mann an der Wintgenstraße aus dem Bus aus. Die beiden Essener folgten den Männern und stellten diese an der Ecke Velberter Straße/ Kathagen zur Rede.

Das Smartphone ist weg, aber der Beschuldigte hat viel Bargeld bei sich

Die beiden Tatverdächtigen stießen daraufhin den Essenern gegen die Brust und traten nach ihnen. Zusammen mit einem Zeugen gelang es ihnen dennoch, einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der andere ergriff jedoch mit dem Smartphone die Flucht.

Die Polizei nahm den festgehaltenen Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelte sich hierbei um einen 18-Jährigen, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Fischlaken gemeldet ist. Ermittlungen in dieser Erstaufnahmeeinrichtung führten später zu dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Dieser konnte gegen 18 Uhr in der Unterkunft angetroffen werden, das gestohlene Smartphone hatte er aber nicht bei sich. Auch eine Durchsuchung der Räumlichkeiten des Mannes hätten die Beamten nicht zu dem Handy geführt.

Was die Beamten stutzig werden ließ: Der Tatverdächtige hatte eine größere Menge Bargeld bei sich und konnte keine plausiblen Angaben machen, woher dieses stamme. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest und stellten das Bargeld sicher.

