Essen: Rätselhafter Fund im Gebüsch – Handgranaten im Karton

Essen. Ein Karton mit Handgranaten hat im Essener Ostviertel für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Sprengstoffexperten geben Entwarnung.

Ein Karton mit mehreren Handgranaten hat am Dienstagnachmittag (22.8.) für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Essener Ostviertel gesorgt. Die Kiste war offenbar in einem Gebüsch an der Klosterstraße abgestellt worden. Der Bereich wurde sofort großräumig abgesperrt, auch die Goldschmidtstraße war von der Maßnahme betroffen.

Auf Anfrage hieß es seitens der Polizei, dass Sprengstoffexperten nach Untersuchung der Gegenstände Entwarnung geben konnten – von den Funden gehe keine Gefahr aus.

Warum der Karton an Ort und Stelle platziert worden war, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

