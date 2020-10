„Halten Sie den Fernseher im Auge“: Dreister Dieb unterwegs

Folgenschwere Begegnung an der Haustür: Der Betrüger erklärte, er käme von einer Telefongesellschaft.

Essen. Mit einer besonders dreisten Masche hat ein Trickbetrüger ein Senioren-Paar in Essen-Rüttenscheid übers Ohr gehauen.

Mit einer besonders dreisten Masche hat ein Trickbetrüger am Mittwoch in Rüttenscheid Schmuck und hochwertiges Porzellan erbeutet. Die Opfer: ein Ehepaar, 82 und 87 Jahre alt.

Der Mann, der auffallend blass war, erklärte, er sei von der Telefongesellschaft und müsse die Anschluss-Werte messen. Angeblich gebe es im Kabelnetz Störungen. In der Wohnung erklärte er, sein Messgerät funktioniere nur, wenn keine Metall-Gegenstände in der Wohnung seien. Er bat das Ehepaar, Schmuck und anderes ins Bad zu legen. Dann schickte er den Mann ins Wohnzimmer, dort solle er den Fernseher im Auge behalten. Die Frau schickte er in den Keller: Dort solle sie auf eine Lampe achten.

Als er allein in der Wohnung war, nahm der Trickbetrüger den Schmuck und wertvolle Tassen aus chinesischem Porzellan und verschwand. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Figur. Hinweise an die Polizei Essen: 0201 / 8290.