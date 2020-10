Die NRW-Landesregierung warnt angesichts der Corona-Pandemie vor Halloweenfeiern und ruft dazu auf, auf Touren von Haus zu Haus in gruseliger Verkleidung in diesem Jahr zu verzichten. In Essen-Rellinghausen hat Martina Freund, im Stadtteil bekannt als die „Hexe von der Rübezahlstraße“, die schmerzliche Entscheidung bereits getroffen. „Gesundheit geht vor. Unser großes Halloweenfest für Kinder fällt aus.“

Seit zehn Jahren organisiert Martina Freund das Halloweenfest ehrenamtlich und mit großer Leidenschaft. Sie sei sehr traurig, dass das Spektakel in diesem Jahr nicht stattfinden könne. Die 60-Jährige arbeitet im Offenen Ganztag an der Ardeyschule und bei den Kindern im Stadtteil bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Der Spaß der Kinder sei ihr die Mühen wert, berichtet die Rellinghauserin, die den gruselfreudigen Nachwuchs traditionell an Halloween zu sich nach Hause einlädt.

Organisatorin hofft auf ein Halloweenfest im kommenden Jahr

„In diesem Jahr muss das nun leider wegen Corona ausfallen, was mir vor allem für die Kinder sehr leid tut. Ich bin auch enttäuscht. Wenn es irgendwie geht, werden wir alles im nächsten Jahr nachholen und ich verspreche euch dann eine gruselige Überraschung. Großes Hexenehrenwort“, bittet sie die kleinen Gruselfans um Verständnis für die Absage.

Sich für Kinder zu engagieren, ist der 60-Jährigen sehr wichtig. Seit 23 Jahren arbeitet die ehemalige Sozialversicherungsfachangestellte an der Ardeyschule. Sie sei über ihre Kinder, die die Ardeyschule besucht hätten, und ihre Funktion in der dortigen Schulpflegschaft zur Arbeit im Offenen Ganztag gekommen. „Damals war das noch die „8 bis 1“-Betreuung. Ich habe damit nicht nur einen Beruf, sondern auf jeden Fall meine Berufung gefunden. Die Arbeit mit den Kindern macht sehr viel Freude“, hat Martina Freund ihren Berufswechsel nie bereut.

Die Rellinghauserin verkleidet sich gern

Erst sei sie ein- bis zweimal in der Woche an der Schule tätig gewesen, damals noch finanziert über den Förderverein. Dann seien die Einsätze immer mehr geworden und sie habe über die Jugendhilfe als Träger der offenen Ganztagsbetreuung einen Vertrag als pädagogische Ergänzungskraft bekommen.

„Halloween war immer mein Thema, ich verkleide mich auch selbst sehr gern“, berichtet Martina Freund von den Anfängen der Gruselparty. In den ersten Jahren habe die in der Schule stattgefunden. Auch im Jugendhaus der evangelischen Gemeinde an der Bodelschwinghstraße habe man gefeiert. Das Haus gibt es nicht mehr, an der Stelle steht jetzt ein Kindergarten.

Aufwendige Verkleidung und gruselig geschmückter Vorgarten

„Da ich in ganz in der Nähe der Schule wohne, habe ich dann irgendwann ein paar Kinder zu mir nach Hause eingeladen“, erinnert sie sich. Ihr habe das Verkleiden, Dekorieren und Vorbereiten der Party immer viel Freude bereitet, Unterstützung habe sie von ihren erwachsenen Kindern bekommen. „Meine Tochter organisiert gern, mein Sohn ist Veranstaltungstechniker und bringt das entsprechende Wissen für solche Feiern mit“, sagt Martina Freund.

Halloween wird am Abend vor Allerheiligen gefeiert Halloween (abgeleitet von All Hallows’ Eve, der Abend vor Allerheiligen) benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Seit den 1990er Jahren wird Halloween verstärkt auch in Europa gefeiert. Das Tag fällt mit dem evangelischen Reformationstag zusammen.

Ihre Stereoanlage habe sie für gruselige Töne im Freien eingesetzt, den Vorgarten habe sie mit Spinnen, Gespenstern und Grablichtern dekoriert. „Es gab gruselige Musik, Glockengeläut, Gestöhne, eine Nebelmaschine, Monsterköpfe, abgeschnittene Köpfe unter einer Glocke oder pelzige Hände im Süßigkeiteneimer“, zählt Martina Freund auf. „Die Kinder konnten nicht sehen, was sie unter dem Stoff erwartete. Das war schon eine echte Überwindung, in den Eimer zu greifen“, erinnert sich die 60-Jährige. Natürlich sei das alles kindgerecht und nicht zu gruselig gewesen.

Gruselige Verkleidungen gehören an Halloween dazu. Foto: Martina Freund

Die Verkleidung sei mit der Zeit immer aufwendiger, die Zahl der kleinen Gäste immer größer geworden. „Bei 130 Kindern haben wir aufgehört zu zählen, dazu kamen noch Eltern und andere Begleitpersonen“, sagt die Rellinghauserin. In Corona-Zeiten eindeutig zu viel. Dabei habe sie vom Würstchengrillen im Vorgarten bis hin zu diversen Gruselaktionen schon so viel geplant gehabt, gemeinsam mit einer Kollegin, die sich inzwischen auch für Halloween begeistere.

Jetzt falle das Halloweenfest in Rellinghausen leider aus, was bisher erst einmal der Fall gewesen sei. „Die Hexe aus der Rübezahlstraße ist in diesem Jahr nicht Hause. Sie muss zu einer Hexenschulung“, schreibt sie den Kindern. „Über meine große Nase passt auch gar keine Maske, aber die müsste ich ja auch als Hexe tragen.“ Sie hoffe sehr, dass das Halloweenfest im kommenden Jahr wieder möglich sei und sie den Kinder wieder Spaß bereiten könne – als „Hexe aus der Rübezahlstraße“.

