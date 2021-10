Halloween in Essen: Schminktipps für den coolen Grusel-Look

Essen. Schaurig-schön, teuflisch-hübsch – und schnell gemacht: Eine Maskenbildnerin gibt Tipps für ein aufsehenerregendes Make-up zu Halloween.

Ihr wollt auf eine Halloween-Party und sucht noch nach dem ultimativen Look ? Wir haben eine Profi-Maskenbildnerin nach ihren Tipps gefragt.

und sucht noch nach dem ? Wir haben eine Profi-Maskenbildnerin nach ihren Tipps gefragt. Die Maskenbildnerin zeigt, wie Ihr Euch mit einfachen Mitteln ein tolles Grusel-Gesicht schminkt.

zeigt, wie Ihr Euch mit einfachen Mitteln ein tolles schminkt. Dazu gibt es Anregungen für eine schaurig-schöne Kostümierung und Accessoires.

Marie Pierre greift in ihren schwarzen Visagistinnen-Koffer. Zu Halloween wünschen sich Laura und Jaqueline, die hier nur beim Vornamen genannt werden möchten, ein professionelles Grusel-Make-up. Die Maskenbildnerin aus Essen hat bereits einige Ideen mitgebracht: Etwas zwischen Frankensteins Braut, Vampir, teuflischer Hexe und Zombie schwebt ihr vor.

Mit dem Pinsel wird weißes Make-up oder auch Theaterschminke auf Wasserbasis auf dem Gesicht verteilt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Jede Maske ist individuell. Ich passe sie dem Gesicht an“, erklärt die 57-Jährige. Das perfekte Schminken hat sie vor rund 30 Jahren gelernt und immer wieder Fortbildungen besucht. Gleich nach der Wende 1989 arbeitete sie in Berlin und Dresden als Maskenbildnerin für Theater- und Filmproduktionen.

Horror-Clown, Hexe, Grusel-Puppe oder Zombie: Wer zum Fest am letzten Oktobertag gespenstisch wirken möchte, braucht neben einem Kostüm und Accessoires vor allem ein aufsehenerregendes Make-up. Nicht immer sind Spezial-effekte wie künstliche Wunden erforderlich. Oft reichen ein paar kleine Tipps für den Look im Gesicht.

Am besten Theaterschminke auf Wasserbasis verwenden

Die Augen und der Mund bekommen eine dramatische Bemalung. Hier dienen Filmfiguren aus dem Horrorgenre als Vorbilder. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Zunächst wird die Haut mit weißem Make-up oder auch Theaterschminke auf Wasserbasis grundiert. „Bitte kein Clown-Weiß oder ähnlich fette Schminke nehmen. Die ist zu kompakt, und man kann darauf keine haltbare Gruselmaske aufbauen“, rät Marie Pierre. Sie öffnet ein rundes Döschen, greift zum Pinsel und nimmt etwas von der Theaterschminke. Mehr und mehr lässt sie Lauras gesunde Gesichtsfarbe darunter verschwinden. Wer es nicht besser wüsste, würde die 23-Jährige für krank halten.

Die benötigten Schminkutensilien: Unter anderem ist weißer Puder ganz wichtig, um den Look zu fixieren. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Noch ein wenig Grau ins Weiß mischen – und Laura hat den ersehnten Leichen-Teint. Dann setzt die Maskenbildnerin mit Puder ein paar Schatten neben Lauras Nasenflügel, unter die Augen sowie auf die Wangen. Man kann auch farbigen Lidschatten benutzen: „Dunkle Töne lassen bestimmte Partien zurücktreten, helle hingegen heben sie hervor.“

Die bleiche Vampir-Braut braucht einen dunklen Mund

Damit die bleiche Vampir-Braut noch besser zur Geltung kommt: Mit schwarzen Strichen über der Oberlippe werden OP-Nähte angedeutet. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Marie Pierre trägt mit einem breiten Pinsel schwarzen und dunkelgrünen Puder auf. Das Gesicht des ersten Modells wirkt nun hohlwangig. „Das wird richtig gut!“, meint Jacqueline. Die 24-Jährige liebt es, sich zu Halloween zu verkleiden. Vorbilder findet sie in Gruselfilmen wie „Chucky, die Mörderpuppe.“ In dem siebenteiligen US-Horror-Film lebt der Geist eines Serienkillers in einer Puppe weiter. Auch als Cruella de Vil, die böse Frau bei Disneys „101 Dalmatinern“ hat die junge Frau aus Recklinghausen schon gefeiert. „Dazu habe ich m

Wer als Hexe seinen großen Auftritt plant, sollte auffällige Verkleidungen wie diesen Hut auswählen. Zum knalligen Outfit passen orangefarbige Wimpern. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

ir rechts vom Scheitel die Haare schwarz gesprüht.“ Ein teuflischer Look mit blutroten Lippen.

„Nein, das geht so nicht“, sagt Marie Pierre. Sie wischt die frische Farbe wieder von Lauras Lippen. „Dieser Ton war zu hell.“ Die bleiche Vampir-Braut braucht einen dunklen Mund. Ein paar schnelle Pinselstriche, und sie hat ihn. Sie malt einige schwarze Striche über der Oberlippe, die wie OP-Nähte wirken. Dann verteilt die Maskenbildnerin noch einen Hauch Polyester-Glitzerstreu auf der Schminke. „Das wirkt mystisch und magisch“, kommentiert sie.

Mit Hautkleber werden Dekorationen auf dem Gesicht befestigt

Zum Kunstblut aus der Tube gesellen sich Accessoires wie eine Plastikspinne, die auf das Gesicht geklebt werden können. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ein Griff in die Tiefen des schwarzen Koffers neben ihr und eine Tüte mit spiegelnden Kristallsteinen kommt zum Vorschein. Sie nimmt ein paar Teile heraus. Mit Mastix-Hautkleber dekoriert sie Lauras Stirn damit. Die hält wunderbar still beim Schminken. „Bloß nicht lachen“, sagt die junge Frau. „Dann fallen die Pailletten wieder ab.“

Filmblut oder Kunstblut wird zur Darstellung von Verletzungen verwendet. Es kann direkt auf die Haut aufgetragen werden und ist in verschiedenen Rottönen, aber auch in Grün für Hexen oder Zombies erhältlich. Marie Pierre malt ein paar dicke Tropfen an Lauras Mundwinkel und an ein Auge. Sie verwendet helles, dickflüssiges Filmblut aus der Tube. Es gibt auch Kunstblut-Sticks, die an Lippenstifte erinnern. Achtung: Die authentische Farbe und Konsistenz sorgen für realistische Horror- und Schockeffekte und sind nichts für zarte Gemüter.

Das Kunstblut für klaffende Wunden kommt aus der Flasche

Laura und Jacqueline verzichten auf Fleischwunden. Sie finden sich gruselig genug und freuen sich auf die Halloween-Party. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das Kunstblut für klaffende Wunden, Einschusslöcher etc. gibt es auch in kleinen Flaschen mit Applikator. „Man muss sehen, womit man am besten zurechtkommt“, meint die Fachfrau. Preiswert ist die Profi-Schminke nicht. Aber es gibt sie auch im Online-Handel.

Mit einem speziellen Knet-Wachs, etwa von Kryolan, lassen sich natürliche Gesichtsformen verändern und Verletzungen realistisch vortäuschen. Mit einem Spachtelmesser wird diese Masse nach Wunsch auf die Haut modelliert. Die Oberfläche gestaltet man danach farblich mit Make-up. Laura und Jacqueline verzichten auf eklige Fleischwunden. Sie finden sich gruselig genug. Marie Pierre reicht Laura eine schwarz-weiße Langhaar-Perücke aus ihrem Kostümfundus. Geschickt drapiert sie das schwarze Taft-Kleid mit dem grauen Spitzen-Tüll-Überwurf, in dem Laura richtig gruselig wirkt. Fertig für’s Schluss-Foto!

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen