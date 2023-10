Halloween in Essen: Gibt’s doch noch einen Mini-Zombie-Walk?

Gruselige Gestalten trafen sich in den vergangenen Jahren an Halloween in der Essener Innenstadt zum Zombie Walk. Ob es 2023 auch dazu kommt, ist noch offen.

Essen. Nach offizieller Absage: Der „Zombie-Walk“ in Essen könnte an Halloween in verkleinerter Form stattfinden. Was der Organisator geplant hat.

Nach der offiziellen Absage des traditionsreichen „Zombie-Walks“ am Halloween-Abend in der Essener Innenstadt plant der Organisator Dirk Bußler jetzt eine verkleinerte Version. Für Dienstag (31. Oktober) hat Bußler nach eigenen Angaben eine Veranstaltung auf dem Kopstadtplatz angemeldet, zu der ausdrücklich auch alle „enttäuschten Zombies und Halloween-Verkleidete“ eingeladen seien, so Bußler am Sonntag gegenüber unserer Redaktion. Er rechnet allerdings mit nur etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der traditionelle „Zombie Walk“ hatte in den letzten Jahren stets rund 2.000 Besucherinnen und Besucher angezogen.

Schon Anfang Oktober war klar, dass der „Zombie Walk“, der sich in 15 Jahren zu einer echten Veranstaltungs-Größe an Halloween entwickelt hat, in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden wird. Das lag vor allem an einem Abbruch der Veranstaltung im vergangenen Jahr. Damals waren offenbar deutlich mehr verkleidete Gäste erschienen als die angemeldeten 2.000. Aus „Sicherheitsgründen“ wurde der „Zombie Walk“ gestoppt.

Veranstaltung soll als Demo für die Nutzung von Plätzen dienen

Auch in den Jahren zuvor war die Organisation des „Zombie Walks“ wiederholt Anlass von Auseinandersetzungen zwischen Bußler, der Stadt Essen und der Essen Marketing GmbH (EMG) gewesen – unter anderem, weil der „Zombie Walk“ zeitgleich mit dem „Essen Light Festival“ stattfand.

Bußler betreibt ein Second-Hand-Geschäft auf dem Kopstadtplatz und gehörte zu den Mitstreitern, die im Sommer 2023 den Kopstadtplatz mit Sitzmöbeln ausstatteten, um die Aufenthaltsqualität des Platzes zu erhöhen. Entsprechend habe er jetzt als „Zukunftswerkstatt Essen“ eine Veranstaltung angemeldet, die das Motto trägt: „Stadt und Land in Bürgerhand“. Geplant sei am Dienstag, 31. Oktober, um 16 Uhr eine Kundgebung, ehe es einen Marsch über die Kettwiger Straße gebe und zurück zum Kennedyplatz über die Rathenaustraße. Die Veranstaltung ist von der Polizei noch nicht genehmigt worden.

„Ich bin zuversichtlich, dass das klappt“, sagt der Organisator

„Ich bin zuversichtlich, dass das klappt“, sagte Bußler am Sonntag. Er scheue sich nicht, im Fall eines Verbots das Verwaltungsgericht zu kontaktieren, um seinen Entschluss durchzufechten. „Grundsätzlich ist es mir ein Anliegen, dass in der Innenstadt Platz bleibt für kleine und nicht-kommerzielle Veranstaltungen.“

