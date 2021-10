Halloween in Essen: Diese Partys und Veranstaltungen gibt es

Süßes oder Saures, Zombie-Walk oder Grusel-Party? An diesen Orten in Essen können Sie 2021 Halloween feiern.

Essen. Nach einem Jahr Coronapause finden auch in Essen wieder Halloween-Veranstaltungen statt. Wir liefern eine Auswahl von Partys und Veranstaltungen.

Still ist es zu Halloween im vergangenen Jahr gewesen – coronabedingt ging für das Partyvolk nicht viel. In diesem Jahr sieht das auch in Essen anders aus: So kehrt mit dem Zombiewalk auch die bundesweit älteste Veranstaltung dieser Art zurück. Los geht’s am Sonntag, 31. Oktober, um Punkt 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz. Zombie-Walk-Veteran Dirk Bußler hoffte in einem Gespräch mit unserer Redaktion auf 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gruselig verkleidet durch die Innenstadt ziehen.

Neben der Halloween-Parade in der City soll auch andernorts gefeiert werden. Wir geben einen Überblick über einige Veranstaltung in Essen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Halloween in Essen: Einige Veranstaltungen in der Übersicht

In der Zeche Carl (Carl-Nieswandt-Allee, Altenessen) beginnt die „Halloween-Nacht“ zum Gruseln und Feiern am Sonntag, 31. Oktober um 21 Uhr und endet im Morgengrauen. Der Veranstalter verspricht Halloween in allen Hallen und kündigt an: „Wir verwandeln die Zeche in eine Kammer des Grauens“. Auf dem Plattenteller: Charts & Pop, Rock & Alternative, 80er & 90er. Eintritt ab 18 Jahren; kein Vorverkauf, Abendkasse 10 Euro.

Im Westend-Club am Westendhof 12 feiern partyhungrige Werwölfe und Vampire bei „Taktlos Halloween“ auf zwei Floors und mit viel Deko von von 22 bis 6 Uhr. Das Line-Up: Angie, Dyferand, Gabrielucifer, Jenny Ostro, Kian, Moe Mono & Ton, Salvatore Bruno, Vika. Early Bird Tickets gibt’s online für 13 Euro. (Eintritt ab 18 Jahren, 3G, Freigetränk für verkleidete Nachtschwärmer).

Das Turock am Viehofer Platz 3 verspricht bei der Halloween-Party (Sonntag, ab 22 Uhr) „extreme Halloween Deko“. Nach der Corona-Pause im letzten Jahr freut sich der Veranstalter: „Unsere legendäre Halloween-Party . . . endlich wieder!“. DJ Dirk legt auf: Alternative, Crossover, New Rock, Nu Metal, Glam Rock, Ska, 70er Punk, 80er Wave und 90er Psycho (Mindestverzehr 9 Euro).

Das Nord am Viehofer Platz 1 freut sich Sonntag ebenfalls auf gruselige Besucher. Das Szenelokal hat zur Halloween-Party die passende Deko, das Ende der Veranstaltung ist offen. Eine feste Uhrzeit für den Beginn der Party gebe es nicht, heißt es seitens des Inhabers.

Die Halloween-Party im Nord-Ost-Bad in Schonnebeck (Schonnebeckhöfe 60) findet für Kinder ab 8 Jahren statt. Los geht es um 16.45 Uhr, das Ende ist für 18.45 Uhr angesetzt. Für die Teilnahme der kostenlosen Veranstaltung ist das Bronze-Schwimmabzeichen Voraussetzung. Anmeldung unter: https://essener-sportbund.de/halloween-party-im-nord-ost-bad/

Zur Gruselshow lädt auch die Drehscheibe ein. Ab 20 Uhr freut sich Schlagergott René Pascal. Für die Musik sorgt DJ Achim – eine „Gruselshow um Mitternacht“ ist angekündigt. (ni/jop)

Zombie Walk in Essen Zombie Walk in Essen Zombie-Walk durch die Essener Innenstadt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

