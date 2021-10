Halloween im HSK: Hier gibt es die besten Gruselpartys

Hochsaulandkreis. Kostümpartys und Grusel-Spiele: Rund um Brilon, Winterberg und Olsberg gibt es Halloween-Aktionen für Kinder und Erwachsene. Ein Überblick:

Halloween steht vor der Tür – und wer Gruselspaß mag, wird im HSK definitiv fündig. Von Kinder-Feiern, Gruselspielen bis Partys im Club ist etwas für jeden dabei. Ein Überblick, was in Winterberg, Brilon und Olsberg am Gruselfest läuft.

Monkey Island in Winterberg: Gruselspaß im Indoor-Spielplatz

„Wir sind kleine Geister und essen gerne Kleister, wenn sie uns nichts geben, bleiben wir hier kleben!“ , kündigt so seine Halloween-Party für Kinder an. Am Sonntag, 31. Oktober, verwandelt sich der Spielplatz in (kindgerechten) Gruselspaß. Bei einer Tombola kann man Preise gewinnen, ebenso wie beim Glückrad. Die Veranstalter versprechen außerdem jedem Kind, das verkleidet kommt, ein Geschenk. Außerdem werden die gruseligsten Verkleidungen bei einem Kostümwettbewerb gekürt. Los geht es ab 10 Uhr, der Spaß dauert bis 19 Uhr. Während der Party gelten die 3G-Corona-Regeln. Erwachsene müssen eine medizinische Maske tragen.

Lesen Sie auch:

Tenne in Winterberg: Party mit Halloween-Flair

Schaurig schön dekoriert soll . Dazu gibt’s blutige Drinks und 300 Euro in Bar für das beste Kostüm. Tickets sind offiziell allerdings schon ausverkauft und eine Abendkasse wird es laut Veranstalter nicht geben. Aber eine weitere Halloween-Party geht an den Start:

Ratsschänke in Brilon: Halloween-Wochenende ausgerufen

ruft ein ganzes Halloween-Wochenende aus. Ab Freitag geht es ab 21 Uhr los mit DJ Patric McFly, Samstag folgt dann um die gleiche Zeit eine 80er- und 90er-Party. Ab Sonntag kommt DJ Seko nach Brilon, los geht es dann auch um 21 Uhr. Zu beachten ist die 3G-Regel, an der Tür wird der Ausweis kontrolliert. Tickets vorab zu erwerben ist nicht nötig. Außerdem kündigt Jan Mittmann an: „Natürlich wie immer: wer im Halloween Look kommt, bekommt einen Schnaps seiner Wahl aufs Haus.“

Kump in Brilon: Welcome to the Freakshow

Der Kump in Brilon lädt am Halloweenabend zu einer Freakshow ein mit schaurig-tanzbarer Musik. Motto: Welcome to the Freakshow. Furchteinflößende Kostüme sind erwünscht. Die Einladung gilt, unter den aktuellen Coronabedingungen. Es gilt die 3-G-Regel.

Lesen Sie auch:

Bigger Jugend: Halloween-Spiel für Kinder und Jugendliche

Die bietet keine Party, aber ein Gruselspiel für Kinder und Jugendliche an. „Halloween steht vor der Tür. Darum wollen wir mit euch das unter Jugendlichen bekannte online-Spiel „Among us“ in Reallife spielen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Das gruselige Weltraumabenteuer startet am 31. Oktober im Kolpinghaus. Für 7- bis 10-Jährige wird die Aktion von 18 bis 20 Uhr angeboten, für 11- bis 14-Jährige von 20.30 bis 22.30 Uhr. Anmeldungen bei Niklas Menke unter 0160 6976921 (Begrenzte Teilnehmerzahl pro Altersgruppe). Und: „Verkleidet euch gerne als Crewmitglied, das macht das ganze noch spannender.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen