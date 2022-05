Haftbefehl vollstreckt: Festnahme am Hauptbahnhof Essen

Essen/Gelsenkirchen. Bundespolizisten haben am Essener Hauptbahnhof einen Gelsenkirchener festgenommen - der gleich zweimal zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Essen am Dienstagnachmittag einen Mann aus Gelsenkirchen festgenommen. Der 53-Jährige wurde gleich zweimal per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht.

Die Beamten kontrollierten den offensichtlich alkoholisierten Mann am Nachmittag um 16 Uhr. Sie stellen anschließend fest, dass der Gelsenkirchener gleich zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war: Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte ihn im Oktober 2020 „wegen Entziehung elektrischer Energie zu einer Geldstrafe von 950 Euro verurteilt“, wie es in dem Polizeibericht heißt. Da er das Geld nicht bezahlt hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht.

Gelsenkirchener wurde per Haftbefehl gesucht

Das Gericht hatte zudem Sicherungshaft angeordnet, da der 53-Jährige die Bewährungsauflagen nicht erfüllte: Im Januar 2021 war er wegen Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Die Bundespolizisten eröffneten ihm den Haftbefehl und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Ein anschließender Alkoholtest ergab zudem, dass der Gesuchte 1,3 Promille hatte. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen