Hackerangriff auf Messe Essen: Tausende Kundendaten geklaut?

Essen. Kurz vor zwei großen Publikums-Messen sind unbekannte Cyber-Verbrecher ins Ticket-System der Messe Essen eingedrungen.

Die Messe Essen ist Ziel eines Hacker-Angriffs geworden. Das bestätigte das Unternehmen am Montag Vormittag.

Die bislang unbekannten Täter seien ins Besucher-Ticket-System eingedrungen. „Nach bisherigem Kenntnisstand könnten Adress- und E-Mail-Daten von Kunden betroffen sein, die zuletzt etwas in unserem Online-Shop gekauft haben“, räumt die Messe ein, betont aber, dass keinesfalls Rechnungs- oder Kreditkarten-Angaben in falsche Hände gelangt seien.

Tickets für die nächsten Messen behalten ihre Gültigkeit

Mit einem IT-Dienstleister seien bereits Schutzmaßnahmen getroffen worden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Untersuchung des genauen Sachverhalts“, teilt die Messe mit. Besucher-Tickets für eine der nächsten Veranstaltungen behielten auf jeden Fall ihre Gültigkeit.

In der Messe Essen stehen in Kürze zwei große Publikumsmessen an – die Verbrauchermesse „Mode Heim Handwerk“ (9. bis 12. November) und die populäre „Essen Motor Show“ (1. bis 10. Dezember). Ein Großteil der Ticket-Verkäufe wird mittlerweile online getätigt. Allein für die Motor Show läuft der Online-Vorverkauf seit Sommer.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen