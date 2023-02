Maria-Theodora Freifrau von dem Bottlenberg-Landsberg war am Gymnasium Stoppenberg zu Besuch.

Gymnasium am Stoppenberg

Gymnasium am Stoppenberg Gymnasiasten thematisierten Rassismus in Projektwoche

Essen-Stoppenberg. Rassismus und Ausgrenzung waren Themen der Projektwoche am Gymnasium Stoppenberg. Darum sollten die Schüler auch in ihr eigenes Umfeld schauen.

„Wir sind anders!?“ so lautete das Motto einer Projektwoche gegen Fremdenfeindlichkeit am Gymnasium Stoppenberg. Die Neuntklässler setzten sich unter anderem mit ausgrenzenden Parolen, rassistischen Gedanken und fremdenfeindlichen Aktionen auseinander.

Projektwoche sollte für Fremdenfeindlichkeit sensibilisieren

„Antisemitismus wird von vielen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zunehmend als konkrete Bedrohung empfunden. Politiker, die sich für Menschlichkeit, Integration und Offenheit in der Gesellschaft einsetzen, werden angefeindet und persönlich bedroht“, erklärt Florian Krottenmüller, Lehrer an der Schule. Doch sieht im Schulumfeld aus? Wie sieht es aus mit dem Klima in den Klassen? Wie steht es um die Schüler und Schülerinnen selbst? Diese Fragestellungen standen im Zentrum der Projektwoche, die zum Ziel hatte, für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu sensibilisieren und auf diese Art und Weise Kräfte zu mobilisieren, die sich gegen Ausgrenzung und radikale Tendenzen wenden.

Krottenmüller: „Wir haben das Motto unserer Projektwoche bewusst mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen versehen. Wir wären natürlich gerne anders, müssen uns aber immer kritisch fragen, ob wir dies auch sind. Oder gibt es auch bei uns selbst und in unserem Umfeld Handlungsbedarf?“

Besuch von Zeitzeugin

Die Projektwoche wurde mit einem Ausflug nach Witten eingeleitet. Dort schauten sich die Schüler und Schülerinnen das Theaterstück „Über das Leben oder meine Geburtstage mit dem Führer“ an. Höhepunkt der Abschlussveranstaltung war schließlich ein Vortrag der 92-jährigen Zeitzeugin Maria-Theodora Freifrau von dem Bottlenberg-Landsberg zum Thema des Widerstands gegen die Gefährdung von Menschenrechten und Demokratie.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen