Gustav-Heinemann-Gesamtschule zeigt den „Grinch“ in Essen

Das Wintertheater der Gustav-Heinemann-Gesamtschule ist zurück und zeigt in diesem Jahr den „Grinch“ in der Aula des neuen Schulgebäudes. Das Wintertheater der Gesamtschule in Schonnebeck musste im Jahr 2020 pandemiebedingt ausfallen. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten des Theaterbereichs darauf, das Wintertheater präsentieren zu dürfen.

Premiere des Theaterstücks im neuen Schulgebäude der Gustav-Heinemann-Schule

„Dass die Premiere nach der langen Pause nun im neuen Schulgebäude aufgeführt wird, freut mich ganz besonders“, so Lukas Rüenauver, Schulleiter der Gesamtschule. In diesem Jahr werden die Theatergruppen unter der Leitung von Ann-Katrin Reineke die Gäste in die weihnachtliche Welt von Huh-Stadt entführen, wo der Grinch sein Unwesen treibt. Von der Planung über die Texte bis hin zu Kostümen und Bühnenbau haben die Schülerinnen und Schüler in stundenlanger Arbeit das Theaterstück vorbereitet und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Die Premiere ist am Samstag, 27. November, um 16.30 Uhr, Schonnebeckhöfe. Täglich kann man ab sofort in der Mittagspause im Forum vor der Aula Karten für je 2 Euro kaufen oder reservieren unter 88480030. Während der Aufführungen gilt die 3G-Regel beziehungsweise die tagesaktuellen Regelungen der Coronaschutzverordnung. Für interessierte Grundschulen gibt es vom 29. November bis 2. Dezember weitere Aufführungstermine.

