Gruppe prahlt im Zug mit Schlägerei - Polizist hört mit

Einsatzwagen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen (Symbolbild). Am Sonntagmorgen griffen Beamte eine Schlägergruppe auf.

Essen. Mehrere junge Männer sollen in Bochum in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Nach der Bahnfahrt nach Essen kommen sie nicht weit.

Nach einer Schlägerei in Bochum hat die Polizei am Sonntagmorgen mehrere Tatverdächtige aus Gelsenkirchen am Hauptbahnhof Essen aufgegriffen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die sechs jungen Männer zwischen 17 und 21 Jahren sowie eine 19-Jährige sollen sich zuvor eine tätliche Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe unter anderem im Bochumer Hauptbahnhof geliefert haben. Während der Bahnfahrt nach Essen sollen sie mit der Tat offen geprahlt haben, wie ein Zivilfahnder der Polizei mithörte, der sich mit im Zug befand. Einer in der Gruppe soll außerdem eine Platzwunde davon getragen haben, andere hatten Schwellungen an den Händen sowie Hautabschürfungen an den Fingerknöcheln. Am Hauptbahnhof Essen angekommen, wartete schon die Bundespolizei auf die sieben.

Schlägerei in Bochum begann im Bus

Die Polizei Bochum sicherte außerdem Videoaufnahmen aus Überwachungskameras. Sie zeigen, wie die Auseinandersetzung in einem Bus begonnen und sich dann in den Hauptbahnhof Bochum verlagert hatte. Bei einem 17-Jährigen fanden die Beamten ein Scheckkartenmesser sowie ein Tütchen mit Marihuana. Der junge Mann muss sich nun zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

