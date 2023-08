Grundschulen in Essen: Bald startet die Anmeldung für 2024

Essen. Für viele Essener Kinder beginnt am 8.8. die Schule. Post bekommen nun auch diejenigen, die 2024 eingeschult werden: Bald startet die Anmeldung.

Rund 5700 Essener Kinder haben am Dienstag (8. August) ihren ersten Schultag. Jungen und Mädchen, die im kommenden Jahr eingeschult werden sollen, sollten sich schon in diesem September anmelden. Alle Familien, die das betrifft, bekommen jetzt Post von der Stadt.

Grundschulen bieten auch individuelle Gesprächstermine an

„Der Übergang von der Kita in die Schule ist für Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigte ein großer Schritt und eine spannende Zeit“, heißt es aus der Schulverwaltung. Erster Schritt auf diesem Weg sei die Anmeldung an einer Grundschule. Für die Anmeldungen zu den 1. Klassen für das Schuljahr 2024/2025 gibt es an allen städtischen Grundschulen zwei feste Termine: Dienstag, 12. September und Mittwoch, 13. September 2023. Außerdem gebe es die Möglichkeit, mit der Wunsch-Grundschule individuell einen Termin zu vereinbaren, teilt die Stadt mit.

Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, sich telefonisch oder auf der Homepage der Grundschule ihrer Wahl über die Anmeldeformalitäten (Terminvergabe, Schulspiel etc.) zu informieren. Die Grundschulen vergeben Termine für das Anmeldegespräch. Es sei übrigens nicht wichtig, einen besonders frühen Termin zu ergattern, sagt die Stadt: „Die Entscheidung darüber, ob das Kind einen Platz an der gewünschten Schule erhält, ist unabhängig vom Zeitpunkt des Anmeldegespräches.“

Stadt Essen schreibt Familien jetzt an

Die für die Anmeldung erforderlichen Formulare werden seit Anfang August 2023 an die Eltern und Erziehungsberechtigten verschickt, deren Kinder in der Zeit vom 1.10.2017 bis einschließlich 30.9.2018 geboren wurden. In einer beigefügten Informationsschrift erfahren die Familien Wissenswertes zur Schulanmeldung und bekommen einen Überblick über alle Grundschulen in Essen.

Interessierte Eltern können sich telefonisch oder auf den Homepages der Schulen über die unterschiedlichen Informationsveranstaltungen informieren. Weitere Infos auf: www.essen.de/schulanmeldung

