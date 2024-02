Grundschule in Essen-Karnap: Neue Schulklos sind fast fertig

Essen Schneller als erwartet sind die WC-Anlagen an der Maria-Kunigunda-Grundschule fertig gestellt worden. Die Arbeiten waren aufwändig.

An der Maria-Kunigunda-Grundschule in Karnap sind die Schultoiletten nach knapp einjähriger Bauzeit so gut wie fertiggestellt. Das berichteten Hartmut Kütermann-Busch von der Essener Beschäftigungsgesellschaft EAGB, Martin van Beek von der Kreishandwerkerschaft und Guntmar Kipphardt, der Vorsitzende des städtischen Bauausschusses.

Komplett saniert wurden eine WC-Anlage für Jungen, eine für Mädchen sowie eine Toilette für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. „Die Arbeiten sind früher fertiggeworden als erwartet“, sagt Hausmeister Mike Grundmüller. Während der Bauphase mussten die Kinder auf WC-Container ausweichen.

Die genaue Bausumme steht noch nicht fest

Die Baukosten liegen nach Angaben der Beteiligten bei 300.000 bis 600.000 Euro, genauer konnte die Summe noch nicht beziffert werden, weil die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind. So fehlen zum Beispiel noch Schlösser in den Türen der Räume. In den nächsten Tagen findet eine so genannte Trinkwasserprüfung statt, bei der kontrolliert wird, ob das Wasser, das aus den neuen Hähnen kommt, frei von Bakterien ist. Nicht nur die sanitären Anlagen wurden erneuert, sondern auch die Leitungen und sogar die Bodenplatte: Sie herauszustemmen, dauerte allein sechs Wochen.

Die Sanierung der Toiletten der Kunigunda-Schule ist Bestandteil des großen, stadtweiten Sanierungsprogramms von schulischen WC-Anlagen, das die Stadt bereits seit 2017 umsetzt. Damals war beschlossen worden, etwa 150 Schultoiletten zu erneuern. Nach dem derzeitigen Stand sind noch 89 Anlagen nicht renoviert, werden aber bis Ende 2025 fertig. So steht es in einer aktuellen Vorlage der Bauverwaltung für den Rat der Stadt. Die insgesamten Kosten für das Gesamtprogramm wurden im Jahr 2022 auf etwa 51 Millionen Euro beziffert. Seitdem sind weitere Kostenerhöhungen ermittelt worden - zum Beispiel bei Arbeiten an Toiletten der Neuessener- und Stadthafenschule (Altenessen, Bergeborbeck) oder bei der WC-Sanierung am Maria-Wächtler-Gymnasium (Rüttenscheid).

Auch Schulleiter Udo Moter freut sich über die Fertigstellung der Arbeiten, merkt aber an, dass seine Schule seit Jahren für mehr Platz kämpft: Direkt neben der Grundschule steht seit Jahren eine ehemalige Hauptschule leer.

