Was die Gruga-Skulptur „Speerwerferin“ schon hinter sich hat, steht dem Park als Ganzes noch bevor: In den nächsten Jahren plant die Stadt neben neuen Angeboten auch eine Grundsanierung des Bestehenden. Am Donnerstag (3.3.) stellten Mitarbeiter einer Fachfirma für Restauration die Skulptur an ihrem angestammten Platz im Lindenrund wieder auf.