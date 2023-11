Wintersaison Grugapark in Essen: Wintersaison gestartet – was nun gilt

Essen. Im Grugapark Essen ist die Wintersaison gestartet, es gelten nun unter anderem reduzierte Eintrittspreise. Was sich außerdem auf dem Gelände tut.

Der Grugapark Essen ist Anfang des Monats in die Wintersaison gestartet – es gelten nun reduzierte Preise. Eigentlich kostet der Eintritt in den Park tagsüber vier Euro (ermäßigt 2,50 Euro), ab sofort werden während der Kassenzeit von 9 bis 16 Uhr geringere Preise bei einem Besuch fällig: Laut Grugapark zwei Euro für Erwachsene und 1,25 Euro ermäßigt, da Angebote wie die Grugabahn oder die Vogelfreifluganlage in die Winterpause gehen. Noch in diesem Winter werden die Eintrittspreise allerdings ein weiteres Mal angepasst, mit Beginn des nächsten Jahres (Details siehe unten) wird es teurer.

Die Verwaltung macht mit dem Start in die Wintersaison darauf aufmerksam, dass der Park ab 16 Uhr weiter kostenlos für Besucher geöffnet ist. Keine Einschränkungen gibt es derweil für Sportler, Walker und Spaziergänger, die die beleuchtete Joggingstrecke in der Dunkelheit weiter nutzen wollen.

Grugapark Essen: Zehntausende Blumen wurden gepflanzt

Damit es im kommenden Frühling möglichst überall auf dem 60 Hektar großen Areal blühen kann, bittet der Grugapark darum, die Beete und Pflanzbereiche auf keinen Fall zu betreten – auch wenn diese auf den ersten Blick derzeit karg aussehen mögen. „In den vergangenen Wochen wurden bereits unglaublich viele Blumenzwiebeln gesetzt“, heißt es in einer Mitteilung: 36.500 Tulpenzwiebeln in 22 Sorten (Farbenterrassen), 5000 Narzissen in 20 Sorten (Rasenflächen im gesamten Park), 15.000 Krokusse (Wassergarten und im botanischen Teil des Parks), 5000 Blausternchen (Wassergarten), 750 Winterlinge sowie 2000 Schneeglöckchen (botanischer Teil) und 2500 Knotenblumen (Rasenflächen am Margarethensee) seien gepflanzt worden.

Im Kleintiergarten seien derzeit unter anderem an Grundstücksgrenzen und Zäunen dringende Instandsetzungsarbeiten nötig. Da diese Maßnahmen nur mit dem Einsatz von schwerem Gerät möglich sind, ist der Kleintiergarten aktuell geschlossen. Zum Wochenende werde die Baustelle allerdings schon wieder deutlich kleiner sein, sodass der Kleintiergarten bereits samstags und sonntags jeweils geöffnet haben soll.

Grugapark Essen: St. Martin zieht am 12. November durch den Park

Die Verwaltung weist mit Blick auf Sonntag, 12. November, daraufhin, dass an dem Tag St. Martin hoch zu Ross durch den illuminierten Grugapark reitet. Bereits ab 17 Uhr können sich alle kleinen und großen Laternenträger mit Kinderpunsch, Glühwein und Martinsliedern auf den Zug einstimmen. Der Umzug wird auf der Tummelwiese enden, wo an einem Feuer die Martinsgeschichte vorgelesen und gespielt wird.

Kinder unter sechs Jahren und Dauerkarteninhaber haben an dem Tag freien Eintritt, Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahre zahlen 0,60 Euro und Erwachsene zwei Euro Eintritt. Um die Eingangssituation zu erleichtern, empfiehlt es sich nach Angaben des Grugaparks, vorab ein Online-Ticket für diesen Tag zu erwerben. Außerdem gebe es die Möglichkeit, Eintrittskarten im Vorverkauf an allen Kassen – ausgenommen an der Lührmannstraße – zu erhalten. (jop)

Der Grugapark teilt außerdem mit, dass während der Wintersaison diese Sanitäranlagen auf dem Gelände geöffnet sind: Pflanzenschauhaus, Tierhof, Orangerie (Behinderten-WC), Toiletten am Grugabad / Kleintiergarten sowie das Behinderten-WC am Turm.

>>> INFO: Eintrittspreise werden ab dem 1. Januar 2024 erhöht

Einzelkarten seien das letzte Mal im Jahr 2010 teurer geworden, Dauerkarten im Jahr 2013, teilte der Grugapark vor einigen Wochen mit.

Ab dem 1. Januar kostet der Erwachseneneintritt im Sommerhalbjahr fünf anstatt vier Euro, eine Jahreskarte kostet dann 35 Euro anstatt 29,50 Euro. Das Winter-Einzelticket kostet ab dem 1. Januar 50 Cent mehr, also 2,50 Euro.

