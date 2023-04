Grugapark Essen: Gärtner bieten seltene Pflanzen an

Essen-Rüttenscheid. Beim Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt im Essener Grugapark gibt es einige Exoten, die sonst nicht oft zu finden sind. Was Besucher wissen müssen.

Rund um die Orangerie lädt der Grugapark Essen am Samstag, 29. April, und Sonntag, 30. April, zum Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt. Das Angebot der rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller erstreckt sich über Kräuter, Duft- und Kübelpflanzen, Kakteen, Sukkulenten, Orchideen, Passionsblumen, Rosen, besondere Sommerstauden, Farne, ausgefallene Tomatensorten, Chili, fleischfressende Pflanzen, winterharte Exoten, Obstgehölze für den Biogarten bis hin zur Gartenreise.

Der Pflanzenraritätenmarkt hat sich laut Stadt Essen zu einer überregional etablierten Veranstaltung entwickelt, die auch Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland anzieht. Seit 1993 präsentieren und bieten dort Gärtnerinnen und Gärtner ihre Schätze an. Charakteristisch für den Markt sei das reichhaltige Angebot, heißt es in einer Ankündigung. Fernab gängiger Sortimente habe der Markt auch Besonderheiten zu bieten, die sonst nur selten zu erhalten seien. Hobby-Gärtner und Profis erhalten Tipps zur Pflege und zur Gestaltung.

Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt im Grugapark Essen: Neue Aussteller sind dabei

Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Vorjahr hätten sich neue Ausstellerinnen und Aussteller gemeldet, die auch neue Angebote mit auf den Markt bringen, heißt es von der Stadt. So kommt erstmalig Marcel de Wagt, der ein großes Sortiment an Fackel-Lilien, Färberhülsen und Mädchenaugen mitbringen wird. Die Firma „Ginland“ bietet Hydroponische Systeme zur Kultur von Gemüsepflanzen an (hier wachsen die Pflanzen in mit Nährstoffen angereichertem Wasser). Andreas Händel hat seltene Frühblüher und besondere Steingartenpflanzen, insbesondere Zwergseidelbaste, im Angebot. Der Botanische Garten der Uni Duisburg-Essen wird sich erstmals an einem gemeinsamen Stand mit dem Grugapark und dem Freundeskreis Grugapark auf dem Pflanzen-Raritätenmarkt präsentieren.

Neben dem regulären Parkeintritt fallen für den Besuch des Pflanzenraritätenmarktes keine weiteren Kosten an. Die Ausstellerliste, den Lageplan und weitere Informationen finden Interessierte unter www.grugapark.de/pflanzenmarkt. Das Info-Center Orangerie steht zudem für Auskünfte unter 0201 88 83106 zur Verfügung.

