Grugapark Essen: Doppelseilbahn macht Wettbewerbe möglich

Essen. Eine Doppelseilbahn ist neu im Essener Grugapark errichtet worden. Das Gerät lädt zu Wettkämpfen ein. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Auf dem Spielplatz „Burg“ im Essener Grugapark ist in diesem Jahr eine Kletter-Spiellandschaft eröffnet worden – nun meldet die Stadt eine weitere Attraktion in unmittelbarer Nähe: „Die in Essen einzigartige Doppelseilbahn“. Diese kann ab dem Wochenende ausprobiert werden, heißt es in der Ankündigung.

Doppelseilbahn im Grugapark lädt zu Wettbewerben ein

Die Seilbahn biete kleinen und großen Kinder einen hohen Spaßfaktor. „Eine Fahrt im Wettbewerb mit einem Kind auf der zweiten Bahn vergrößert das Fahrerlebnis noch zusätzlich“, so die Stadt. Angrenzend zur Doppelseilbahn wurden außerdem neue Sitzplätze mit zwei Tisch-Bank-Kombinationen geschaffen. Zusätzlich wurden Hängematten platziert. „Von dort aus lässt sich das Geschehen auf der Doppelseilbahn sehr gut beobachten“, heißt es.

Wer es eher etwas ruhiger angehen lassen und nicht den Geschwindigkeitsrausch erleben möchte, könne seinen Gleichgewichtssinn auf dem ebenfalls neuen „Seiltänzer“ trainieren. Die Kosten für die Neugestaltung betragen nach Angaben aus dem Rathaus rund 115.000 Euro.

Ebenfalls neu im Essener Grugapark: der „Seiltänzer“. Foto: Stadt Essen

