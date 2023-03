Grugalauf Essen: Erlös geht an ukrainische Kinderklinik

Essen. Jeder gelaufene Meter hilft: So wirbt die Stiftung Universitätsmedizin Essen für den Grugalauf. Der Erlös geht an eine ukrainische Kinderklinik.

Unter dem Motto „Laufend helfen“ geht am Dienstag, 25. April, wieder der Grugalauf der Stiftung Universitätsmedizin an den Start. Der Erlös wird erneut für die medizinische Hilfe in der Ukraine genutzt. An diesem Mittwoch (1. März) nahmen die Veranstalter schon einmal die Strecke im Grugapark in Augenschein.

Beim Grugalauf im vergangenen Jahr machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei bestem Laufwetter fast 2200 Runden, so dass rund 43.000 Euro zusammenkamen. Davon profitierte die Kinderklinik im ukrainischen Poltawa, die von der Universitätsmedizin Essen intensiv unterstützt wird.

Wichtige OP-Geräte wurden bei Angriffen zerstört

Die Uniklinik war 2022 über den Fall des kleinen Tymofiy auf die Kinderklinik aufmerksam geworden: Der Junge wurde in Poltawa behandelt und stand kurz vor einer schwierigen Hirnoperation. Im Austausch mit seinen behandelnden Ärzten erfuhr die Stiftung Universitätsmedizin, dass durch die großflächigen Zerstörungen dort wichtige OP-Geräte und Materialien fehlten, um komplexe Operationen bei schwerst kranken Kindern möglichst minimalinvasiv und schonend durchzuführen. Mit dem 46. Hilfstransport der Universitätsmedizin trafen die dringend benötigten Hilfsgüter in der Kinderklinik Poltawa ein.

Nun brauche man Spenden, um das Leben weiterer kleiner Patienten wie Tymofiy zu retten: „Mit jedem gelaufenen Meter können Hilfsgüter für die Kinderklinik in Poltawa bereitgestellt werden“, betont die Stiftung Universitätsmedizin.

Wer am Grugalauf teilnehmen möchte, kann wählen, wie viele der 2,5 km langen Runden er oder sie laufen möchte – egal in welchem Tempo: joggen, walken oder gehen. Gestartet werden kann am 25. April um 16, (Walker/innen), 17 oder 18 Uhr. Schon um 9 und 14.30 Uhr beginnen Schülerläufe, um 10 Uhr ein Bambini-Lauf über einen Kilometer.

Oberbürgermeister spricht von Gänsehautmomenten

Die Teilnehmer können sich im Familien- und Freundeskreis Sponsoren suchen, die für jeden gelaufenen Kilometer eine bestimmte Summe spenden. Zum Grugalauf können sich nicht nur einzelne Läufer und Läuferinnen anmelden, sondern auch Unternehmens-Teams, Laufgruppen oder Vereine.

Oberbürgermeister Thomas Kufen ist Schirmherr des Grugalaufs, erinnert sich an „echte Gänsehautmomente“ im vergangenen Jahr und hofft, „dass Sie wieder mit dabei sind, um mit dem gemeinsamen Lauf zu helfen!“

Die Startgebühr beträgt 10 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können kostenlos teilnehmen. Weitere Infos telefonisch unter 0201 723 4699 oder per E-Mail an: grugalauf@ume.de. Anmeldung auf: www.grugalauf.ume.de

