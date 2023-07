Grugalauf: 55.000 Euro-Spende für ukrainische Kinderklinik

Essen. Die Spenden für die Ukraine gehen zurück – nun gibt es in Essen eine Ausnahme: 55.000 Euro kamen beim Grugalauf für eine Kinderklinik zusammen.

Über einen beachtlichen Spendenerlös freut sich die Stiftung Universitätsmedizin nach dem diesjährigen Grugalauf: Rund 55.000 Euro kommen nun der Kinderklinik im ukrainischen Poltawa zugute.

Mehr als 1000 Teilnehmer kamen in den Grugapark

Wie die Stiftung am Montag (24. Juli) mitteilt, nahmen mehr als 1000 Menschen an dem Laufevent am 25. April im Grugapark teil: Läufer und Läuferinnen, Walker, Spaziergänger, Zuschauer. „Viele von ihnen hatten sich vorab Sponsoren gesucht“, sagt Thorsten Kaatze, Vorstand der Stiftung Universitätsmedizin und Kaufmännischer Direktor der Uniklinik Essen. So sei eine Spendensumme von zunächst 27.500 Euro erreicht worden. „Als Stiftung Universitätsmedizin ist uns dieses Engagement sehr wichtig, weshalb wir entschieden haben, die gesammelte Summe zu verdoppeln“, erklärt Kaatze. Am Ende stand daher der Erlös von 55.000 Euro.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

„Der Grugalauf ist dabei mehr als nur eine Spendenaktion, sondern auch eine gute Gelegenheit, den Zusammenhalt zu stärken, sei es unter Kolleginnen und Kollegen, aber auch für uns als Essener Gesellschaft“, sagt Kaatze. Bereits am Morgen gingen die ersten Kita-Gruppen und Schulklassen auf die Strecke. Nachmittags starteten neben vielen Hobbyläufern auch einige Profi-Sportler wie die erste Männer-Handballmannschaft des Tusem, die Bundesligafrauenmannschaft der SG Schönebeck sowie Triathleten des Olympiastützpunktes. Das erste Startsignal gaben Thorsten Kaatze, Oberbürgermeister Thomas Kufen und der Essener Polizeipräsidenten Andreas Stüve gemeinsam.

Der nächste Grugalauf ist bereits angesetzt für den 25. April 2024. Ab sofort ist eine „Early-Bird-Anmeldung“ mit Startgebühr-Rabatt möglich auf: www.grugalauf.ume.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen